Nous avons conduit en exclusivité le Renault Kardian, un SUV urbain qui n’est pas commercialisé en Europe et c’est bien dommage.

Comme beaucoup de constructeurs automobiles, Renault vend ses voitures en France, en Europe, mais aussi à l’international. Toutefois, les dirigeants de la marque au losange sont conscients que le marché européen est de plus en plus tendu. Ils ont donc décidé de miser sur l’international afin de se développer. C’est ainsi qu’est né le Game Plan International fin 2023, une stratégie inédite passant avant tout par un plan produit ambitieux avec le lancement de 8 modèles d’ici 2027 avec un objectif : « transformer la marque à l’international.

Et le premier modèle de cette nouvelle phase est le Kardian, un SUV urbain fabriqué au Brésil et au Maroc (dans l’usine de la SOMACA que nous vous avons visitée récemment) et commercialisé dans de nombreux pays hors Europe. Et nous sommes venus à Casablanca pour essayer en exclusivité ce Kardian, symbole de la relance de Renault à l’international.

Esthétiquement, quand on découvre pour la première fois, ce Renault Kardian fait immédiatement penser à la Dacia Sandero Stepway. Toutefois, le SUV de Renault dispose d’une personnalité qui lui est propre et qui passe avant tout par une face avant inédite.

Ainsi, le Kardian est le premier véhicule à adopter la nouvelle identité de la marque à l’international, qui se caractérise notamment par une calandre inédite composée de losanges et frappée en son centre du losange comme sur les productions européennes. Les projecteurs diffèrent totalement, car ils sont sur deux niveaux : une partie supérieure très fine et une inférieure plus massive.

La poupe est également spécifique avec des feux en forme de C dans le même style que ceux du Captur avec toutefois un traitement cristal inédit. Pour le reste, c’est du classique pour un SUV urbain avec des protections de carrosserie et une garde au sol surélevée, un des facteurs qui séduit le plus les clients au Maroc. Il faut noter que cette caractéristique n’est pas uniquement esthétique en raison de l’état parfois accidenté du réseau. Au final, beaucoup de pièces du Kardian sont exclusives, ce qui lui donne un certain charisme, même si d’autres comme les barres de toit sont communes.

Une dotation particulièrement riche

À l’intérieur, le lien de parenté avec la citadine roumaine est évident. Ainsi, on retrouve une planche de bord en plastique dur, ce qui est normal pour la catégorie, avec cependant une partie intermédiaire plus qualitative. L’organisation est classique et moderne avec une instrumentation numérique 7 pouces et un écran multimédia 8 pouces. Mais ce qui marque surtout, c’est la dotation particulièrement riche, en particulier sur notre finition d’essai haut de gamme portant le nom d’Iconic avec notamment la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, la compatibilité Apple CarPlay et Androïdauto, la caméra multivues, le régulateur de vitesse et les jantes alliage et la peinture bicolore.

En matière de dimensions, ce Kardian mesure 4,12 m de long. À titre de comparaison, c’est 4 cm de plus qu’une Sandero et 11 cm de moins qu’un Renault Captur.

Pas de surprise pour les aspects pratiques. Avec son empattement de 2,60 m, l’habitabilité arrière est dans la moyenne de la catégorie des SUV urbains et il en est de même du volume de chargement avec 410 litres (358 dm3 VDA). Ce qui se situe entre une Dacia Sandero et un Renault Captur.

Le diesel encore roi du Maroc

Sous le capot de ce Kardian, on retrouve au Maroc deux motorisations : un 1.0 TCE de 100 ch couplé à la boîte automatique X-Tronic et un 1.5 dCi 102 ch BVM, qui est la plus vendue au Maroc et c’est justement cette dernière que nous avons choisi de tester.

Comme à la grande époque en Europe, le diesel reste la carburation reine dans le pays. Il représente encore 73 % des ventes, même s’il a chuté de 10 points depuis le début de l’année. Pas étonnant donc que le Kardian soit disponible dans cette motorisation. Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas conduit de diesel, et forcément dès les premiers tours de roues, les vieilles sensations sont de retour. Ainsi, ce moteur bénéficie d’une vraie polyvalence avec du couple, des reprises intéressantes, en particulier sur le réseau secondaire, mais plus justes sur autoroute. Bien sûr, quelques travers classiques pour ce type de carburation sont aussi présents avec quelques vibrations et une sonorité pas flatteuse notamment lors des phases d’accélération, mais ces défauts ne sont pas rédhibitoires, ce qui explique que cette carburation est celle qui remporte le plus de succès sur ce Kardian. À cela, il faut ajouter un argument économique, non négligeable : son cout de fonctionnement, car nous avons enregistré une moyenne de 5 l/100 km suite à un parcours composé de ville, de départementales et d’autoroutes.

Pour ce qui est du comportement, ce Kardian n’a pas à rougir de la comparaison avec certains véhicules commercialisés chez nous. Il est ainsi très proche d’une Dacia Sandero Stepway. On est donc au volant d’un véhicule confortable avec toutefois un amortissement un peu plus souple adapté aux particularités du réseau routier des pays où est vendu le Kardian. Bien évidemment, on ne parle pas de dynamisme ici, car ce n’est pas la vocation de ce SUV. L’insonorisation est tout à fait correcte et il en est de même de la direction, qui offre un bon ressenti.

Si à une certaine époque les véhicules commercialisés hors d’Europe n’étaient clairement pas adaptés aux exigences des clients du Vieux Continent, ce n’est plus le cas aujourd’hui et le Kardian en est la meilleure des illustrations. Mis à part ses motorisations qui ne passeraient pas nos normes, ce SUV pourrait bien séduire des automobilistes européens en raison d’un style extérieur et intérieur moderne, d’un équipement très complet et de prestations dynamiques convaincantes. Ajoutez à cela un positionnement tarifaire très agressif puisque les prix sont compris entre 170 000 et 200 dirhams marocains (l’équivalent de 17 000 et 20 000 €), ce qui est moins cher qu’une Clio. Pas étonnant donc que le Kardian connaisse au Maroc un début de carrière plus que prometteur.