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Renault Twingo 2

Voiture plaisir à petit prix

Une bombinette française, sympa et pas chère : la Renault Twingo GT

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Délaissée mais valeureuse, la Renault Twingo GT procure en sus un bel agrément de conduite grâce à son moteur musclé et son châssis bien réglé. Elle dévoile aussi une polyvalence très supérieure à celle de sa descendante électrique tout en se dénichant pour trois fois rien : dès 2 500 €. 

Une bombinette française, sympa et pas chère : la Renault Twingo GT

Après une phase de conception qui a duré près de vingt ans (en exagérant à peine), la Renault Twingo 1 a remporté un immense succès commercial. Astucieuse, très spacieuse malgré son encombrement réduit, fiable, pas chère et dotée d’une bouille inimitable, elle est encore regrettée ! Si le constructeur a décidé d’en faire une sorte de resucée électrique qui en copie le look, ce dernier avait été jugé trop clivant lors du remplacement du premier opus.

Lancée en 2007, la Renault Twingo II se pare d'une version plus performante que jamais, la GT, inimaginable en 1993 quand la toute première Twingo est apparue.
Lancée en 2007, la Renault Twingo II se pare d'une version plus performante que jamais, la GT, inimaginable en 1993 quand la toute première Twingo est apparue.

Aussi, si l’équipe de designers chapeautée par Patrick le Quément avait envisagé des designs sympas, actualisant adroitement l’air rieur de la Twingo, des chefs peu clairvoyants mais influents ont réussi à convaincre Carlos Ghosn de la nécessité d’un style consensuel, ne déplaisant à personne pour obtenir, théoriquement, de meilleures ventes. Résultat, c’est une Twingo II bien falote qui sort en 2007, affublée d’un regard triste.

A l'arrière, la Renault Twingo GT, ici en 2007, se distingue par un béquet.
A l'arrière, la Renault Twingo GT, ici en 2007, se distingue par un béquet.

Dommage, car techniquement, elle récupère l’excellente plate-forme de la Renault Clio II, alors que dans l’habitacle, la très pratique banquette coulissante est conservée et peut même se séparer en deux sièges indépendants ! Mieux encore, elle se décline en une intéressante variante sportive (mais pas trop, ce sera le rôle de la RS), la GT. Parée d’une décoration suggestive (jantes en alliage, rétros façon alu, inserts dans les boucliers, béquet arrière), elle s’équipe d’un moteur intéressant. Cubant 1 149 cm3, ce 4-cylindres bénéficie d’un turbo, pour une puissance totale de 100 ch, et un coup de 145 Nm.

La Renault Twingo GT bénéficie en 2007 de trains roulants et d'une direction - à assistance électrique - plus affûtés que ceux des autres versions.
La Renault Twingo GT bénéficie en 2007 de trains roulants et d'une direction - à assistance électrique - plus affûtés que ceux des autres versions.

Comme cette version ne pèse que 980 kg, elle jouit de bonnes performances : 0 à 100 km/h en 9,8 s, et vitesse maxi de 188 km/h. Comme une petite GTI des années 80 ! Pourtant, le prix demeure très raisonnable, à 14 000 € (18 700 € actuels selon l’Insee), et s’accompagne d’un équipement plutôt complet : clim, banquette coulissante, radio CD, capteurs de pluie et de luminosité, vitres et rétros électriques…

Jamais à cours d’une ânerie à l’époque, Renault décide de galvauder la mythique appellation Gordini et d’en affubler la GT, sous la forme d’une version de couleur bleue alliée à des doubles bandes blanches et d’une sellerie mixte cuir-tissu. Mais les ventes de la Twingo II restent décevantes.

En GT, la Twingo s'équipe de série de belles jantes en alliage de 15 pouces.
En GT, la Twingo s'équipe de série de belles jantes en alliage de 15 pouces.

Aussi, en 2011, elle bénéficie d’un restylage donnant à la face avant un peu du caractère qui lui manque. Techniquement, le TCE se voit adapté à la norme de dépollution Euro V, et passe à 155 Nm à cette occasion tout en consommant un peu moins. La petite  Renault durera jusqu’en 2014, où elle sera remplacée par une nouvelle Twingo, mignonne mais à moteur arrière (elle reprend une plate-forme de Smart) et privée de sa légendaire modularité…

En 2010, la Renault Twingo GT se décline en Gordini, variante plus chic, avec sa sellerie mi-cuir, que sportive, la technique n'évoluant pas.
En 2010, la Renault Twingo GT se décline en Gordini, variante plus chic, avec sa sellerie mi-cuir, que sportive, la technique n'évoluant pas.

Combien ça coûte ?

Une Twingo GT se déniche, en bon état, dès 2 500 €. Le kilométrage passera alors la barre des 200 000, mais à 3 000 €, on peut en trouver aux alentours des 150 000 km. A 4 000 €, on tombe sous les 100 000 km, et à 6 200 €, on peut rester sous les 50 000 km.

La Twingo II phase 2, apparue en 2011, se décline aussi en Gordini. A l'avant, elle se signale par son nouveau museau, comprenant des projecteurs additionnels.
La Twingo II phase 2, apparue en 2011, se décline aussi en Gordini. A l'avant, elle se signale par son nouveau museau, comprenant des projecteurs additionnels.

Quelle version choisir ?

Pas de mauvaise variante ici, mais si on en a les moyens, une restylée peut séduire davantage pour son look, son couple et ses quelques équipements modernes comme l’autoradio à prise USB et le streaming audio.

A l'arrière de la Twingo, le restylage de 2011 apporte des feux modifiés, et séparés en deux, une partie se trouvant sur le hayon.
A l'arrière de la Twingo, le restylage de 2011 apporte des feux modifiés, et séparés en deux, une partie se trouvant sur le hayon.

Les versions collector

Les Gordini en parfait état et très peu kilométrées peuvent éventuellement avoir un avenir en collection, surtout la phase 1, plus rare, et forcément dotée de la livrée qui va bien (en phase 2, d’autres coloris que le bleu étaient disponibles).

Le moteur TCE 1,1 l de la Renault Twingo GT affiche une excellente fiabilité. Examinez tout de même la durit de refroidissement du turbo.
Le moteur TCE 1,1 l de la Renault Twingo GT affiche une excellente fiabilité. Examinez tout de même la durit de refroidissement du turbo.

Que surveiller ?

Même s’il est nommé 1.2 TCE, le moteur de la Twingo GT se contente de 1 149 cm3. Tant mieux car cela signifie qu’il ne s’agit pas du « vrai » 1,2 l TCE de sinistre mémoire, à cause de sa non-fiabilité. Ici, le 1,1 l se révèle très solide, n’accusant aucune tare récurrente. A condition, bien sûr, d’avoir été bien entretenu, donc de voir sa courroie de distribution changée en temps et en heure.

Cependant, on note des fuites sur la durit de refroidissement du turbo, voire des soufflets de cardan crevés côté transmission : pas grave mais à résoudre rapidement sous peine de flinguer la boîte. Pour le reste, la Twingo révèle peu de soucis techniques mais pâtit d’une fabrication bon marché : peinture un peu fragile, cuir du volant et du pommeau de vitesses s’usant vite, bruits parasites, témoins s’allumant parfois sans raison. Vraiment rien de grave.

Vive, sûre, performante et amusante, la Renault Twingo II GT étonne par son agrément de conduite. Ici, une phase 1 en 2008.
Vive, sûre, performante et amusante, la Renault Twingo II GT étonne par son agrément de conduite. Ici, une phase 1 en 2008.

Sur la route

Impossible de trouver une position de conduite parfaite dans la Twingo, la faute au volant non réglable en profondeur et au siège un peu haut. Ce dernier ce révèle, heureusement, agréable. En ville, la grande douceur des commandes, que ce soit le volant, la commande de boîte, ou les pédales, est un atout si on veut rouler pépère.

L'instrumentation digitale excentrée n'est pas un modèle d'ergonomie dans la Twingo GT. Mais le compte-tours rapporté est appréciable.
L'instrumentation digitale excentrée n'est pas un modèle d'ergonomie dans la Twingo GT. Mais le compte-tours rapporté est appréciable.

Sur route, en conduite active, tout ceci est un peu mou, surtout, la direction même si elle se révèle précise et plutôt rapide. Agissant sur un train avant incisif, elle contribue à l’obtention d’un châssis réussi procurant un plaisir certain de par son agilité et son efficacité.

A l'arrière, la Twingo GT s'équipe de deux sièges indépendants et coulissants, fort pratiques.
A l'arrière, la Twingo GT s'équipe de deux sièges indépendants et coulissants, fort pratiques.

Autre bonne surprise, c’est le moteur vraiment punchy. Il donne un petit coup de pied aux fesses à l’ancienne grâce à son overboost intervenant à 4 500 tr/min (sauf en 1ère), puis pétille à haut régime. Mieux encore, il complète ceci avec de bonnes reprises, même si on reste en milieu de compte-tours. Elle va bien, cette petite, et elle freine efficacement.

Beaucoup d'astuces dans l'habitacle de la Renault Twingo II, dont le  dossier du siège passager se rabat vers l'avant. En 2007, c'était rare ! Le coffre varie de 230 l à 959 l.
Beaucoup d'astuces dans l'habitacle de la Renault Twingo II, dont le  dossier du siège passager se rabat vers l'avant. En 2007, c'était rare ! Le coffre varie de 230 l à 959 l.

Enfin, certes un peu ferme, la suspension prodigue un confort suffisant, et l’insonorisation est plutôt réussie. Mais on peste contre le tableau de bord qui se reflète dans le pare-brise. La consommation ? Elle tourne autour de 7,0 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Renault 5 GTX (1987 – 1990)

Apparue en 1987, vingt ans avant la Twingo GT, la Renault 5 GTX est, comme elle, une citadine rapide et amusante, mais pas sportive.
Apparue en 1987, vingt ans avant la Twingo GT, la Renault 5 GTX est, comme elle, une citadine rapide et amusante, mais pas sportive.

Si la R5 GT Turbo a marqué les esprits par ses performances et son efficacité, la GTX, sportive gentillette apparue en 1987, n’a rien à se reprocher. Disposant du plus gros moteur de la gamme, un 1,7 l de 92 ch, la GTX affiche de belles performances (184 km/h au maxi), surtout qu’elle ne pèse que 825 kg.

Cela dit, elle s’apprécie davantage menée sur le couple qu’en conduite rageuse, le moteur n’aimant pas tellement les hauts régimes. Rapide plus que sportive, la GTX dorlote ses passagers avec ses sièges souples et sa suspension assez douce, mais aussi sa bonne insonorisation. Enfin, sa 5e longue achève d’en faire une bonne autoroutière. A partir de 3 500 €.

Renault Twingo GT (2007), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 149 cm3
  • Alimentation : injection, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 5 manuelle, roues avant motrices
  • Puissance : 100 ch à 5 500 tr/min
  • Couple : 145 Nm à 3 000 tr/min
  • Poids : 980 kg
  • Vitesse maxi : 189 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 9,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Renault Twingo GT, rendez-vous sur le site de La Centrale.

 

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Avis Renault Twingo 2

17,6 /20

Twingo 2 II 1.2 16V 75 TREND (2009)

Par  le 23/12/2023

Achetée en 2012 à 28000km, elle a aujourd'hui 86000km. Voiture très fiable, économique et spacieuse pour sa catégorie. Je n'ai eu aucune panne à part le boîtier papillon, une des rares faiblesses avec les phares qui finissent par prendre l'humidité (phase 1) mais rien de bien méchant à réparer. Elle est juste parfaite et si elle était encore fabriquée je reprendrai la même sans hésiter. Elle est très bien pour la ville mais elle peut aussi s'aventurer sur les routes sans problème, tant qu'on a pas une conduite sportive et qu'on roule tranquille. Je la trouve suffisamment confortable, j'aurai du mal à m'en séparer et je la bichonne, elle dort au garage et vient de passer son contrôle technique, rien à signaler. Je compte la garder encore un paquet d'années ! Ayant eu la Twingo 1, cette version 2 ne démérite pas du tout, au contraire.

13,6 /20

Twingo 2 II 1.2 LEV 16V 75 AUTHENTIQUE (2009)

Par Bertrand Dauvelais le 13/08/2023

Cette auto qui est notre deuxième voiture pour la ville et les petits parcours nous a cependant emmenés une fois en vacances. Elle était neuve et ne nous a pas déçus alors. Bonne tenue de route, confort correct, un peu raide sur mauvaises routes, espace intérieur surprenant pour ce petit modèle. Consommation faible, performances, alors sur ce chapitre .... notre avis est mitigé.! En effet, il s'agit de la version lev dont les rapports de boite sont longs ... très longs !! Donc quand une côte survient et si vous êtes un peu chargé .... rétrogradage obligatoire et même ainsi le moteur peine !!! Avec 75 chevaux cela devrait suffire comme sur beaucoup de voitures plus anciennes mais non avec la lev. Sinon en ville cela suffit évidemment mais le rayon de braquage est mauvais !!! Je conduis souvent des minibus et ils braquent mieux !!! Qualités des plastiques et des sièges surprenante pour une Renault. La voiture a maintenant 14 ans et couche dehors. Les sièges n'ont pas bougé, les plastiques non plus. La peinture a un peu palie mais est encore belle ! La protection de celle ci n'est pas folichonne, les boucliers sont en cause.

15,8 /20

Twingo 2 II (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE ECO2 (2012)

Par Anton 17 le 03/06/2023

Je vois que certains sont déçus, je dirais pas de chance ! Voiture géniale je l'ai acheté avec 155000 kms etje fais du mieux que je peux pour éviter les ennuis.Vidange tout les 10000, et surtout jamais de fond de réservoir, deux traitements par an au stanadyne.Et je trouve que l'achat de ce véhicule était une bonne pioche !Je oe se que j'en rachèterais une les yeux fermés (presque fermé).

10,6 /20

Twingo 2 II 1.2 16V 75 EXPRESSION (2010)

Par alanig3 le 27/05/2023

Le confort est inexistant. Avant de l'acheter (occasion), j'ai même pensé qu'elle n'avait aucune suspension à l'arrière! Heureusement, je roule très peu avec cette voiture et à 95% en ville ou les rues sont assez bonnes. C'est d'ailleurs son terrain de prédilection: Les accélérations sont franches et puissantes (Pour la ville!), elle peut se faufiler et freiner très fort. Sa direction précise la rend très maniable. L'insonorisation est assez moyenne. Le budget est correct, sans plus, et je l'ai payée bon marché. Donc, pour le moment du moins, c'est tout bon. Mais pour l'utiliser sur nos routes, généralement plutôt médiocres, assurer vous que vos reins sont à toute épreuve pour résister aux chocs, parfois très violents. Pour la route, j'ai heureusement une grosse voiture qui, elle, efface une grande partie des "nids de poule". Mais, évidemment le budget n'est pas comparable.

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