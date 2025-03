Performances et agrément pour pas un rond ? C’est la Renault Clio II 1.6 16v

Renouvelant le genre des citadines polyvalentes par son confort et sa finition, la Clio de 1990 a rencontré un succès considérable (plus de 4 millions d’exemplaires). Pas facile de la remplacer ! Mais c’est nécessaire car sa plate-forme, issue de la Super 5, est âgée. Pour lui succéder, Renault décide de jouer la carte d’une certaine continuité, par le gabarit (moins de 3,80 m) et le style.

Celui-ci, dû à l’équipe de Patrick Le Quément, se veut consensuel, ce qui n’exclut pas une personnalité marquée par un air qui sympa et inoffensif. Peut-être pas le meilleur choix stratégique cela dit… De plus, le constructeur développe une base technique très moderne, bien plus résistante en cas de choc. Tout est nouveau, y compris les trains roulants. Si l’avant conserve des jambes de force, l’arrière troque les bras tirés à barres de torsion contre un essieu déformable, plus simple, et monté sur ressorts hélicoïdaux.

Présentée en mars 1998, la Clio II séduit par ses prestations et son look un peu rondouillard, mais la Peugeot 206 va le ringardiser rapidement. Sous le capot, la Renault se contente en haut de gamme d’un 1.6 de 90 ch, mais dès janvier 1999, ça change. Apparaît une version 1.6 à 16 soupapes forte de 110 ch, dénommée 1.6 16V.

Affûtée, elle pointe à 195 km/h et franchit les 100 km/h en 9,6 s, des performances vives, rappelant celles de la Peugeot 205 GTI 1.6 105, bien aidées par un poids limité à 995 kg. Par ailleurs, cette Clio épicée se pare d’un équipement complet : ABS, clim, radio CD, double airbag, sièges enveloppants, jantes en alliage sont de série. A 94 900 F (22 000 € actuels selon l’Insee), elle se révèle assez bien placée.

Pour 2000, elle devient Sport, alors d’autres finitions de la Clio vont accueillir son bloc, comme les RXT et Initiale Paris, cette dernière bénéficiant en série d’une belle sellerie cuir ! Une boîte auto est également proposée en option. En juin 2001, Renault présente une Clio restylée, caractérisée par un air plus agressif, initié par celui de la 206, qui se vend bien mieux ! Par ailleurs, elle reçoit un tout nouveau tableau de bord, bien mieux fini.

Les déclinaisons sont renommées, la Sport devient Dynamique, la RXT, Privilège et l’Initiale Paris, simplement Initiale. Cela dit, le moteur ne change pas. En 2004, une légère mise à jour intervient, signalée par des boucliers redessinés. Fin 2005, la Clio 1.6 16v disparaît, la Clio 3, bien plus grande (et lourde !) la remplaçant.

Combien ça coûte ?

Encore en zone grise, vieille occasion mais pas encore collector, la Clio II 1.6 16v reste très peu chère. Comptez 2 000 € pour un exemplaire en très bon état mais frôlant les 200 000 km, et 3 000 € pour tomber sous les 100 000 km. On a même repéré une auto de 40 000 km en 1ère main pour 5 000 €. Ajoutez 500 € à 1 000 € pour une Initiale Paris / Initiale à sellerie impeccable, et vous pouvez payer un peu plus cher les tous derniers modèles produits à partir de 2004.

Quelle version choisir ?

Affaire de préférence personnelle : les 16v/Sport/Dynamique se veulent plus sportives avec leur suspension affermie, les autres favorisant le confort. Pour s’amuser de temps à autres, on choisira les premières.

Les versions collector

Potentiellement, ce sont celles en parfait état et affichant un très faible kilométrage, surtout en Sport et Initiale.

Que surveiller ?

La Clio II est une auto bien née et très fiable, si elle a été bien entretenue. On devra changer la courroie de distribution avant 100 000 km par exemple, kilométrage avant lequel il est conseillé de vidanger la boîte auto. On relève surtout des soucis de bobine, voire de boîtier papillon sur le moteur, alors que la gestion électronique de la transmission automatique pose parfois problème.

A surveiller également, les accessoires électriques, comme le démarreur, ou la clim, mais rien de méchant. La carrosserie résiste bien à la corrosion (qui reste à inspecter vu l’âge de la voiture), mais les projecteurs en polycarbonate ont tendance à s’opacifier. Dans l’habitacle, la sellerie des Initiale, en cuir/Alcantara, se découd à fort kilométrage, alors que celle, tout en cuir, de l’Initiale Paris peut se trouer à la longue si elle n’est pas entretenue.

Sur la route

A bord de cette génération de Clio, en phase 1, on se sent un peu à l’étroit mais le siège ravit par son confort et son maintien latéral. Etonnamment bien insonorisé, le moteur se révèle souple à l’usage, et surtout, fort en couple à des régimes modérés. De sorte qu’en conduite courante, les reprises s’avèrent très vives, à l’instar des accélérations. De plus, le moteur 1.6 16v s’allie à une boîte extrêmement douce à manier : cette auto distille un agrément de conduite étonnant, renforcé par une suspension filtrant efficacement les aspérités.

Cela dit, elle convainc moins quand on attaque, la faute à un bloc un peu atone à haut régime et un typage châssis voulu d’abord rassurant. Toutefois, la tenue de route demeure excellente, et la direction à assistance hydraulique suffisamment informative. Sur autoroute, la 5è courte (31,6 km/h 1 000 tr/min) fait tourner le moteur à plus de 4 000 tr/min, ce qui engendre un peu de bruit : on n’est plus habitué à ça. Côté consommation, tablez sur 7,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Renault 5 GTX/Baccara (1987 – 1990)

Reprenant bien des éléments de plate-forme de la R9, la Super 5 remplace la R5 dès la fin 1984. Son design, dû à Marcello Gandini, rappelle énormément celui de sa devancière mais le comportement routier, excellent, n’a plus rien à voir. En 1987, la Super 5 se voit légèrement restylée mais à cette occasion, elle bénéficie du moteur F 1,7 l.

Développant 92 ch, il lui confère d’excellentes performances (175 km/h au maxi), même si dans sa nouvelle variante GTX, elle plus typée GT que sport (c’est l’apanage de la GT Turbo). Pour sa part, la Baccara se donne des airs luxueux avec sa très belle sellerie cuir, qui jure avec toutefois les plastiques assez épouvantables. Mal finie mais fiable, la R5 1.7 est de plus en plus recherchée. A partir de 3 500 € en GTX.

Renault Clio II 1.6 16v 1999, la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, amortisseurs (AV) ; essieu de torsion, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 110 ch à 5 750 tr/min

Couple : 147 Nm à 3 750 tr/min

Poids : 995 kg

Vitesse maxi : 195 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,6 s (donnée constructeur)

