L’écurie Alpine ne gagne toujours pas en Formule 1, mais la faute à qui ?

Lorsque l’écurie Alpine F1 s’appelait encore Renault, elle ne gagnait pas à cause d’un budget inférieur à celui de ses principaux concurrents d’après son ancien directeur Cyril Abiteboul. La formation française l’assurait alors, l’arrivée du plafonnement des budgets à partir de 2021 devait tout changer et lui permettre enfin de lutter à armes égales avec Red Bull, Mercedes et Ferrari.

Raté : renommée Alpine F1 à partir de 2021, l’écurie aux moteurs français et à l’usine de châssis en Angleterre a bien fini 4ème en 2022. Mais elle a ensuite rétrogradé au 6ème rang en 2023 et 2024, avant de carrément sombrer au 10ème rang en 2025. Depuis 2024, d’ailleurs, la direction d’Alpine F1 désormais chapeautée par le revenant Flavio Briatore désignait un nouveau responsable de ces contre-performances : le moteur Renault, finalement abandonné à partir de ce début de saison 2026 au profit d’un groupe motopropulseur Mercedes client.

Ça ne va pas mieux

Avec 61 points marqués depuis le début de la saison 2026, Alpine F1 se situe pour l’instant à la sixième position du classement des équipes juste derrière Racing Bulls et à des années-lumière des principales structures « usine ». Elle bénéficie certes de l’énorme contre-performance d’Aston Martin Racing (avant-dernière avec un seul point marqué) et du statut de débutant de Cadillac. Mais maintenant que l’écurie du groupe Renault dispose de la même mécanique que les leaders de Mercedes (ainsi que McLaren également bien placé), elle n’a plus cette excuse.

Flavio Briatore, devenu de fait le directeur de l’écurie Alpine F1, le reconnaît lui-même dans une interview donnée à The Race : « nous avons tout pour gagner et nous disposons désormais du meilleur partenaire avec Mercedes. On investit aussi beaucoup d’argent dans l’usine. On a tout, mais je ne sais pas pourquoi on ne gagne pas », confesse-t-il.

Que faut-il changer pour qu’Alpine gagne ?

L’année dernière, Flavio Briatore laissait entendre qu’Alpine se retrouverait en position de terminer régulièrement sur le podium des courses dès cette saison 2026. Il se contredit et affirme désormais que l’objectif pour cette année est d’être « seulement dans le top 6 ».

Pour lui, il est toujours nécessaire de restructurer l’écurie après qu’elle s’est égarée lors des précédentes saisons à cause « d’une direction pas assez claire ».

La monoplace française fabriquée en Angleterre doit heureusement recevoir d’importantes évolutions techniques à partir du prochain Grand Prix des Pays-Bas et Flavio Briatore se félicite par ailleurs de la valorisation importante de l’écurie, qu’il estime à 3,2 milliards de dollars soit environ 40 % de la valeur du groupe Renault.

Mais force est de constater que depuis 2006, l’écurie du groupe au losange ne s’est plus jamais trouvée en position de viser le championnat des pilotes et des constructeurs.