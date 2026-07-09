La future Alpine A110 ne fait pas de bruit, mais roule enfin !

C’est peu de dire que l’actuelle Berlinette a marqué les esprits. Celle qui a officiellement terminé sa carrière le 17 juin dernier a remporté de multiples récompenses et a laissé des souvenirs impérissables à tous les chanceux qui ont pu en prendre le volant.

La prochaine génération fera-t-elle mieux ? C’est ce qu’on lui souhaite, même si le challenge paraît bien difficile. Pour le patron de la firme, cela va sans dire… Plus longue et plus large, la nouvelle A110 vise « à la surpasser dans tous les domaines qui ont fait son succès, comme la sensation de légèreté. La nouvelle plateforme nous permet de parvenir à une intégration parfaite entre la mécanique et l’électronique » a-t-il déclaré auprès de nos confrères d’Autocar.

Il précise que 95 % des composants sont inédits et ne sont pas partagés avec le reste du groupe Renault. Basée sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform), elle se dote de deux batteries et d’un double groupe motopropulseur à l’arrière. Cette répartition permet de préserver une faible hauteur, comparable à l’actuelle, et une position de conduite basse. Alpine précise que le système de batterie de 800 V (mais recharge de 400 V) répartit son énergie à 25 % à l’avant et 75 % à l’arrière.

Un train arrière toujours aussi mobile ?

Quant au groupe motopropulseur, il intègre le nouveau système Alpine Active Torque Vectoring 2.0 avec deux électromoteurs arrière. Un autre outil, le Wheel Slip Torque Control doit « réduire le sous-virage en entrée et en milieu de virage, en gérant les transferts de charge et le couple à l’accélération comme au lever de pied. »

La marque indique avoir passé beaucoup de temps en « virtuel ». La mise au point du châssis, la calibration de l’ensemble mécanique, le développement des pneumatiques et la création de nouvelles fonctions de contrôle ont nécessité plus de 45 000 km sur simulateur.

Si Alpine promet une auto excitante à conduire (notamment grâce à un poids limité à 1 500 kg), un soin particulier a été apporté à l’intérieur : « Nous avons accompli un travail considérable pour créer un habitacle intemporel : pas un espace saturé d’écrans, mais un environnement très intuitif, où le conducteur est placé au centre. »