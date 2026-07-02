Dans l’histoire de l’automobile française, aucun autre constructeur n’a réussi cet exploit : commercialiser une vraie voiture de sport, à la fois extraordinairement excitante à conduire et rentable pour son fabricant.

Après des décennies de projets annulés, le groupe Renault s’était enfin attelé à la résurrection de sa marque Alpine au début des années 2010 avec une berlinette à moteur central arrière inspirée de la légendaire A110, commercialisée entre 1961 et 1977 avec un vrai succès d’estime et de belles victoires en compétition.

28 701 exemplaires au total

Finalement lancé en 2017, l’Alpine A110 de seconde génération a tout de suite été prise au sérieux lors des essais presse organisés dans le sud de la France à Aix et sur le circuit du Grand Sambuc : tout le monde s’apprêtait à se moquer d’un énième échec français mais non, il s’agissait bien d’une concurrente crédible du Porsche 718 Cayman de l’époque !

Légère, très vivante, instinctive à piloter, facile à pousser, équipée d’une mécanique rageuse et d’une boîte de vitesses à double embrayage efficace, cette petite sportive à deux places évoquait l’univers des voitures de rallye et s’imposait d’office comme une auto totalement hors normes dans sa philosophie face aux lourdes BMW Z4, aux Audi TT et autres Toyota (GT 86 puis GR 86 et Supra). Les « Porschistes » lui reprochaient son mobilier doté de certaines pièces Renault (commodo, combiné de climatisation…) mais les puristes (et notamment les Anglais) savaient que l’essentiel n’était pas dans ces détails : affichée au prix d’un Cayman de base, l’A110 est vite devenue incontournable dans les track-days et les rassemblements. Elle consommait peu et coûtait moins cher à utiliser que ses rivales, tout en procurant dès les premiers tours de roues des sensations uniques.

Déclinée ensuite dans des versions plus puissantes (la S de 292 chevaux poussée ensuite à 300 chevaux, la R de 300 chevaux au châssis plus radical, les variantes à la vocation plus « GT » puis la très radicale R Ultime de 345 chevaux avec du carburant spécial), cette A110 de seconde génération s’est finalement écoulée à 28 701 exemplaires. Le tout dernier exemplaire, une A110 R, est sorti de l’usine de Dieppe le 17 juin dernier. Elle s’ajoute aux 6 749 unités de l’A110 de première génération.

58 A110 R Ultime

Information intéressante, l’A110 R Ultime dont Alpine prévoyait initialement de vendre « jusqu’à 110 exemplaires » a finalement été écoulée à 58 exemplaires. Version extrême de la sportive française, elle visait le plus haut niveau d’efficacité dynamique avec un moteur poussé, une boîte de vitesses spécifique et un châssis profondément retravaillé. Avec son addition de base à 265 000€ et un prix d’achat moyen qui dépassait souvent les 300 000€, elle osait se positionner au-dessus d’une Porsche 911 GT3 RS !

Même si elle poussait effectivement les performances au maximum sur la piste, avec un chrono à moins de trois dixièmes d’une 911 GT3 sur la piste Club de Magny-Cours lors de la dernière électrique de la « Sportive de l’année Motorsport » à laquelle participait Caradisiac, difficile à ce prix si élitiste de toucher des millions de clients.

La meilleure version de l’A110 restera de toute façon, si vous me demandez mon humble avis, la moins chère : dans le contexte actuel, l’A110 de 252 chevaux résiste au terrible malus français et conserve un prix d’utilisation plus que raisonnable, le tout pour des sensations déjà proches de celles des variantes bien plus chères. Il en reste encore quelques-unes en stock.

La troisième sera électrique, mais…

Pour rappel, Alpine lancera dès l’année prochaine une troisième génération de l’A110. Elle passera au 100 % électrique et inaugurera la plateforme APP (Alpine Performance Platform), arrivant au même moment que le nouveau Porsche Cayman électrique (avec une version à quatre places prévue et même un cabriolet). Toute la communauté des puristes retient son souffle pour savoir si le miracle de l’A110 de seconde génération pourra se reproduire. Et, si jamais cette technologie électrique décevait la clientèle, Alpine se garde la possibilité d’y installer un moteur thermique si « les conditions de marché évoluent ».