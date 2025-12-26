Après les mesures d’accélération en ligne droite sur la piste de Lurcy-Levis, les chronos sur les deux pistes de Magny-Cours et les essais sur ces mêmes circuits puis la route, j’ai donc dû classer les neuf prétendantes par ordre de préférence et le jury a statué. Je ne me souviens pas d’une édition d’une telle qualité puisque même la Mini JCW, modèle qui a le moins marqué les esprits lors de cette élection, tient parfaitement son rang de petite sportive intéressante malgré sa tarification élitiste. Et la plus grosse surprise restera selon moi la performance très inattendue de la Lancia Ypsilon HF, cette électrique qui bat largement l’Alpine A290 au chrono sur circuit et prend carrément le record à toutes les meilleures citadines sportives thermiques mesurées jusqu’ici par le magazine Motorsport ! Non seulement la petite Italienne du groupe Stellantis marche fort, mais elle procure aussi de vraies bonnes sensations de pilotage malgré l’absence de bruit et l’impossibilité de désactiver les aides à la conduite. Pour cette dernière raison mais aussi son autonomie catastrophique, elle reste loin du podium.

La Lotus ? Cette belle GT anglaise affiche un beau niveau de confort et se montre efficace sur circuit, mais elle souffre ici d’une boîte à palettes à la commande catastrophique qui gâche le plaisir (il faudra sans doute l’essayer en boîte manuelle et/ou avec le V6 compressé). La Toyota GR Supra Final Edition ? La Japonaise fait un gros bond en avant dans les performances par rapport aux précédentes versions, déroule une agilité vraiment savoureuse d’autant plus avec cette excellente commande de boîte manuelle. Une vraie sportive à l’ancienne ! Mais je trouve toujours qu’elle manque de caractère moteur et elle dépasse désormais le prix d’une BMW M4 xDrive.

La Mercedes-AMG GT 63 Pro ? J’ai enfin pu l’essayer sur piste sèche après mon essai raté l’année dernière. Malgré ses deux tonnes sur la balance, l’Allemande déploie un niveau de grip très impressionnant (avec un beau chrono à la clé) grâce à ses gommes semi-slick en plus d’une agilité remarquable et d’un équilibre parfait. Hélas, elle reste limitée par la boîte bien trop lente en mode manuel et mériterait un moteur plus puissant encore pour aller avec un tel châssis. La BMW M3 CS Touring, elle, ressemble vraiment à la super-sportive familiale parfaite. Non seulement elle reste confortable sur la route et très spacieuse, mais elle devient sérieusement excitante à piloter sur circuit et ne souffre vraiment d’aucun gros défaut. Dans le genre voyageuse polyvalente capable de tout faire, elle se place au sommet mais n’apporte aucune amélioration technique par rapport à la déjà excellente M3 CS essayée il y a deux ans.

Reste le cas des trois sportives les plus chères du lot. En fan absolu de l’A110, j’étais impatient de prendre le volant de cette fameuse R Ultime et rien que le moment de la voir sortir du camion constituait un moment fort. Sur circuit, elle respecte ses promesses et se paie le luxe de coller la 911 GT3 à seulement deux dixièmes au chrono de la piste Club de Magny-Cours même sans avoir au préalable ajusté ses réglages manuels ! L’A110 R Ultime fait ainsi un bond de géant en termes de performances par rapport aux autres variantes. Sur la route, elle n’usurpe pas non plus ce patronyme puisqu’outre un amortissement plus ferme, elle vous impose une sonorité moteur bien plus présente à bord en permanence (façon Porsche Cayman GT4 RS mais sans les envolées lyriques du flat-six atmosphérique).

Je sais bien que cette A110 R Ultime bénéficie d’un châssis entièrement repensé sur sa partie arrière ainsi que d’une boîte de vitesses inédite et d’un moteur désormais proche de celui des A110 de compétition. Tout cela coûte cher et justifie en partie les 265 000€ la positionnant parmi de véritables supercars en tarification. Mais de là à la préférer objectivement à une Porsche 911 GT3 pack Weissach moins chère et absolument parfaite à tous les niveaux, qui reprend aussi l’avantage au chrono sur la grande piste « GP » de Magny-Cours, il reste une trop grosse marche. L’A110 R Ultime ne succédera donc pas à l’A110 S élue sportive de l’année Motorsport 2022 et pour moi, l’A110 « tout court » restera à jamais la meilleure des Alpine et l’une des sportives marquantes dans l’histoire de l’automobile.

Alors, qui doit gagner cette année ? De mon côté, impossible de ne pas célébrer la Lamborghini Revuelto. Au-delà de son design finalement très conservateur par rapport à celui de l’Aventador ou de la sonorité merveilleuse de son V12, c’est aussi sa façon de paraître vivante et ultra-agile sans avoir à la pousser comme un vrai pilote qui la rend si fascinante à conduire sur route comme sur circuit. Sa monte pneumatique assez banale (des Bridgestone Potenza Sport) limite son potentiel sur circuit, même si elle fait forcément de très gros progrès par rapport à l’exemplaire en pneus hiver essayé l’été dernier. Elle devient aussi vraiment très chatouilleuse à l’extrême limite, pénalisée par sa masse et un train arrière trop pointu à gérer qui la rend plus rapide au chrono en gardant l’antipatinage activé en mode Corsa même avec des pointures comme Sarah Bovy derrière le volant. Mais c’est la seule voiture au monde capable de combiner un tel spectacle mécanique (y compris pour les spectateurs extérieurs) à des performances étourdissantes de supercar tout en gardant un vrai degré de polyvalence.

Liste des chronos sur Magny-Cours (piste club)

Mini JCW Lancia Ypsilon HF Lotus Emira Turbo SE Toyota GR Supra Final Edition BMW M3 CS Touring Mercedes-AMG GT Pro Porsche 911 GT3 992.2 Alpine A110 R Ultime Lamborghini Revuelto Chrono piste club 1:30 : 61 1:25 : 45 1:23 : 45 1:20 : 22 1:20 : 14 1:18 : 82 1:18 : 51 1:18 : 79 1:18 : 09

Je suis le seul à avoir voté pour la Lamborghini, tous mes camarades ayant préféré mettre la 911 GT3 type 992.2 en tête. Il faut dire que même sans profiter d’une mécanique plus puissante sur cette variante restylée ni de grosses améliorations comportementales, l’Allemande progresse encore un chouya par rapport à la précédente mouture en impression subjective rien qu’avec sa boîte raccourcie, son insonorisation légèrement relâchée à bord, sa direction aux réglages revus et son amortissement retouché. C’est la pureté de pilotage absolue et même si j’aurais personnellement préféré attendre de voir si une GT3 RS 992.2 encore plus jusqu’au-boutiste se profile à l’horizon, le jury de l’élection de la sportive de l’année Motorsport a choisi d’élire la Porsche 911 GT3 de type 992 Phase 2. Elle succède à la McLaren 750S (2024), à la Porsche 992.1 GT3 RS (2023), à l’Alpine A110 S (2022), à la Lamborghini Huracan STO (2021) ou encore à la Toyota GR Yaris (2020).

Bravo à Porsche qui devient ainsi la marque la plus titrée de l’élection de la sportive de l’année Motorsport et si vous voulez tous savoir sur les chiffres, le ressenti d'essai et les découvertes (parfois étonnantes) faites à cette occasion, le magazine est en kiosque. Sa rédaction se donne beaucoup de mal pour organiser chaque année depuis 10 ans la seule élection de ce genre à rassembler tous les types de sportives des citadines jusqu’aux supercars, en les mesurant sur circuit en plus de la route. Pour que ces choses-là puissent perdurer (pourquoi pas pour encore dix ans de plus !), il faut votre soutien. Et joyeux Noël !