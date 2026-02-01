On se croirait revenu à l’époque des grands salons automobiles avec l’Ultimate Supercar Garage et toutes ces supercars !

Les gens viennent-ils à Rétromobile pour admirer de vieilles voitures de collection ? C’était l’idée derrière la création de ce salon, dont la toute première édition s’était tenue à Paris en 1976. Mais progressivement, des modèles de plus en plus élitistes ont côtoyé les véhicules populaires et désormais, on compte de nombreux véhicules dont la valeur se compte en millions d’euros (et parfois même en dizaines de millions d’euros).

Si les supercars récentes pullulent toujours dans le salon Rétromobile, les organisateurs ont décidé d’ouvrir un hall dédié uniquement aux voitures « neuves » d’exception. C’est l’Ultimate Supercar Garage, situé juste à côté du Hall 4 (celui des voitures à moins de 30 0000€) où se situe la rédaction de Caradisiac.

Une foule impressionnante

Vous connaissez un salon automobile européen actuel où l’on peut trouver Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Bentley, Pagani, Praga ou encore Maserati ? C’est bien simple, ça n’existe plus. La qualité et la variété des voitures de sport exposées à l’Ultimate Supercar Garage attirent énormément de visiteurs et il fallait s’accrocher, ce samedi, pour se frayer un chemin entre les stands.

Bugatti F.K.P Hommage, Lamborghini Fenomeno, Bentley Continental GT Supersports, Aston Martin Valhalla (et Valkyrie LM), Pagani Utopia Roadster (mais aussi Zonda Barchetta et Hauyra R Evo), Donkervoort P24 RS, Praga Bohema… voilà quelques-unes des grosses nouveautés présentes à l’Ultimate Supercar Garage qui excitent les foules.

Une foule de « restomod », aussi

Il y a aussi plusieurs modèles surfant sur la tendance « restomod » ultra-haut de gamme, tous plus fascinants les uns que les autres. L’Eccentrica V12, cette Lamborghini Diablo remise au goût du jour, hypnotise littéralement les visiteurs avec son vert fluo et son superbe intérieur blanc. La HWA Evo, une Mercedes 190 Evo moderne (et utilisant un V6 biturbo au lieu du 4 cylindres originel, est tout aussi remarquable. Même constat pour la Nardone, cette Porsche 928 de 500 chevaux transformée par un Français avec l’aide d’une équipe italienne.

Citons aussi l’intrigante Capricorn 01 Zagato (supercar de 900 chevaux à moteur V8 Ford coûtant trois millions d’euros) ou encore la Quarkus (une Française ultra-légère de 300 chevaux pour 600 kilos toujours en développement), l’ambitieuse Laffite LM1 (supercar hybride V8 de plus de 1 000 chevaux et de plus de deux millions d’euros), la RML GT Hypercar (une Porsche 911 GT3 de 900 chevaux inspirée de la 911 GT1 de la fin des années 90) ou la très jolie Mignatta Rina (speedster italien de 500 chevaux et de 1000 kg affiché à 300 000€) dans cette collection impressionnante de sportives prestigieuses de tous les genres. On peut dire que l’Ultimate Supercar Garage a connu une première réussie et on est curieux de voir si le prochain Mondial de l’Automobile de Paris arrivera à attirer certaines de ces marques en septembre prochain.