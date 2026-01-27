La nouvelle Dookervoort P24 RS est sans doute la voiture de sport la plus folle du marché

A l’origine, Donkervoort proposait des Lotus Seven à peine modifiées. Puis, au fil des ans, cette petite marque néerlandaise a conçu des voitures de sport de plus en plus puissantes et pointues en gardant le concept originel de la sportive anglaise, reposant sur une masse la plus basse possible.

Depuis la stupéfiante D8 GTO qui m’avait déjà donné le vertige il y a dix ans, Donkervoort a eu le temps de lancer la F22 en 2022 avec un 5 cylindres turbo 2,5 litres d’origine Audi poussé à 500 chevaux et un châssis inédit. Eh bien voilà déjà la remplaçante de cette F22, qui élargit encore son châssis et remplace le moteur Audi par un V6 Ford biturbo de 3,5 litres repris à la supercar GT !

600 chevaux pour moins de 800 kilos sur la balance

Le résultat, c’est donc une voiture de sport développant 600 chevaux et 800 Nm de couple sur le seul train arrière, revendiquant seulement 780 kg à vide (et non pas à sec) sur la balance. Le tout avec une boîte manuelle à cinq vitesses, pas d’ABS et seulement un antipatinage électronique pour aider au pilotage de ce poids plume au rapport poids-puissance de vraie supercar. Notez qu’il est tout de même possible d’ajouter un ABS de course et une direction assistée, uniquement en option.

Le châssis améliore encore sa technologie par rapport à la F22, avec un berceau avant en matériaux composites via des procédés brevetés par Donkervoort et une cellule tubulaire en acier (et composites). Côté suspension, l’auto utilise des doubles triangles à l’avant et un essieu multibras à l’arrière, avec des amortisseurs réglables électroniquement. Les freins peuvent être en carbone-céramiques pour réduire la masse et l’auto chausse des pneus semi-sick sur-mesure développés par Nankang.

Une addition de supercar, aussi

Revendiquant un 0 à 200 km/h en 7,4 secondes (seulement trois dixièmes de plus qu’une Lamborghini Temerario !), la P24 RS dépasse les 300 km/h en vitesse de pointe et promet des sensations terrifiantes, même s’il faudra un minimum de compétences pour en extraire le meilleur (et ne pas mourir).

Le prix de cette auto hors normes ? 358 200€ TTC en France, au-dessus des Lamborghini Temerario, Ferrari 296 GTB et autres McLaren 750S ! Mais en termes de pureté de pilotage, cette machine navigue dans un autre monde que ces confortables super-sportives.