Donkervoort JD70 : briseuse de nuque

Donkervoort nous donne enfin des détails sur la voiture célébrant les 70 ans de son fondateur, Joop Donverkvoort. L'artisan néerlandais n'y va pas par quatre chemins en la qualifiant de "première supercar dépassant les 2G". Evidemment, il ne s'agit pas d'accélération frontale, mais plutôt d'accélération latérale. Autant dire qu'il faudra faire quelques séances de musculation de la nuque et du dos pour supporter les assauts du châssis de la sportive hollandaise.

70 exemplaires seront produits aux Pays-Bas autour d'une structure en carbone censée faire appel à une technologie particulière baptisée "Ex-Core" (il s'agit en fait du procédé développé en interne par Donkervoort), qui permet de produire des pièces en carbone complexes : "la coque intérieure, la coque extérieure et la mousse intégrée étaient produits en un cycle. Pour permettre cela, Donkervoort a non seulement développé la technologie du noyau en mousse et le procédé de production, mais aussi l’outillage adapté permettant la mise à température des différents composants. Il en résulte un processus de production autonome adapté à la production de masse qui offre des possibilités infinies en matière de design et de fonctionnalité".

Voilà pour la technique. C'est vague, mais cela permet surtout à cette JD70 de n'afficher que 680 kg sur la balance dans sa version la plus radicale. Les 415 ch du cinq cylindres 2.5 turbo Audi n'ont évidemment aucun mal à traîner l'auto : 0 à 100 en 2,7 secondes, 0 à 200 en 7,7 secondes, vitesse maximale de 280 km/h. Les seules concessions faites à la modernité sont la direction assistée et... un filtre à particules.