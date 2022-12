Donkervoort F22 (2022), très chère légèreté

Créée en 1978, la marque Donkervoort modifiait à l’origine des Lotus Seven avec une approche privilégiant la légèreté et le rapport poids-puissance. Mais au fil des ans, ses machines sont devenues de plus en plus extrêmes. La D8 GTO disponible au catalogue depuis 2012 conservait l’architecture très particulière des sportives anglaises de cette lignée Seven, mais elle utilisait une carrosserie en carbone bien plus large et une mécanique nettement plus radicale.

La F22 que vous avez sous les yeux remplace cette Donkervoort D8 GTO et se présente comme le premier modèle entièrement nouveau de la marque néerlandaise depuis plus de dix ans. Son châssis tubulaire composé d’acier et de fibre de carbone en sandwich double la rigidité par rapport à l’ancienne voiture tout en n’augmentant pas trop la masse : avec 750 kg annoncés sur la balance, elle ne prend que 70 kg par rapport à la D8 GTO et reste deux fois plus légère que la plupart des super-sportives du marché. Longue de seulement 4,04 mètres (plus court qu’une Clio), elle s’élargit et se modernise tout en restant fidèle à la formule originelle (avec des roues avant toujours pas carénées).

Plus confortable et beaucoup plus performante

Donkervoort annonce un meilleur confort d’utilisation grâce à un habitacle agrandi et une suspension repensée. Mais ce sont surtout les performances annoncées qui font un énorme bond en avant : grâce à une version poussée à 500 chevaux et 640 Nm du cinq cylindres 2,5 litres turbo piqué aux Audi Sport de la gamme compacte, la F22 revendique un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et un 0 à 200 km/h en 7,5 secondes. Malgré la boîte manuelle à cinq vitesses et l’électronique moins sophistiquée, la petite Batave ferait donc quasiment aussi bien qu’une Ferrari 296 GTB de 830 chevaux en ligne droite ! Elle compte également faire la nique aux grosses GT sur circuit grâce à son différentiel à glissement limité Torsen, son ABS et son antipatinage de course entièrement réglables mais aussi ses freins en acier de 330 mm à l’avant et 279 à l’arrière (d’une taille généreuse rapporté au poids de la voiture).

Un prix élitiste

A 245 000€ HT soit 294 000€ en France, elle vise de toute façon le haut du panier des super-sportives et coûte plus cher qu’une Ferrari 296 GTB, une McLaren Artura ou une Lamborghini Huracan Evo. Elle concurrence surtout la KTM X-Bow GT-XR, une sportive autrichienne extrême quasiment aussi chère et dotée du même moteur. Les sensations de pilotage promettent d’être intenses…