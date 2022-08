Scoop - KTM X-Bow GT XR : un bolide pour la route.

Chez KTM en ce qui concerne le domaine automobile, on connaissait la X-Bow GT de KTM, une voiture très originale qui a terminé sa carrière en 2020. Arrive maintenant la nouvelle X-Bow GT XR qui est une voiture à carrosserie fermée alors que la première X-Bow était découvrable. Comme la première X-Bow, la nouvelle auto dispose d’une caisse en fibre de carbone et est très légère (on parle de moins de 1 100 kg). Pour le moment cette auto est en phase de mise au point et poursuit ses essais sur le Nürburgring.

Si les prototypes sont camouflés, le style de cette auto ne nous est pas inconnu puisque KTM a communiqué par l’intermédiaire d’Instagram. La voiture de série extrapolée de la version course KTM X-Bow GTX va utiliser, comme elle, un moteur provenant de chez Audi. Il s’agit d’un cinq cylindres 2.5 qui développe 600 ch sur la version compétition. La voiture de série devrait reprendre le même bloc avec un niveau de puissance différent (500 ch). Ce moteur cinq cylindres devrait être associé à une boîte séquentielle à sept rapports.

Les essais se poursuivent avec application sur le Nordschleife. La voiture de série pourrait être présentée avant la fin de l’année. Si la première Automobile KTM était une voiture originale, la deuxième auto avec le logo KTM le sera tout autant avec une absence de portes, le toit s’inclinant vers l’avant pour permettre au conducteur et à son passager de s’installer à bord.