KTM dévoile la nouvelle X-Bow GTX

La première KTM X-Bow est aujourd'hui une mamie, avec ses 14 années au compteur. La première voiture du fabricant autrichien de motos a désormais une suite, baptisée X-Bow GTX. Et tout change ! A commencer par la mécanique : le 2.0 turbo du groupe Volkswagen est échangé contre un autre moteur du même groupe, mais nettement plus puissant. Il s'agit du cinq cylindres 2.5 TFSI porté ici à 530 ch dans une variante particulièrement radicale, qui affiche seulement 1048 kg sur la balance. Ceci grâce à une monocoque en carbone qui ne pèse que 80 kg ! Les sièges sont également en carbone, entourés d'un arceau cage homologué pour la piste.

Le cinq cylindres est relié à une toute nouvelle boîte séquentielle spécifique avec une technologie héritée des modèles engagés en endurance : les passages de rapports sont gérés électriquement, ce qui permet de supprimer le compresseur hydraulique et l'ensemble des conduites hydrauliques. Plus légère, cette boîte est aussi plus compacte avec la pompe à huile, le filtre à huile et l'échangeur intégrés à la boîte.

La X-Bow GTX possède d'autres particularités comme la "pedal box" (les pédales sont réglables pour les positionner idéalement), l'assistance de direction électrique programmable sur trois lois selon les envies du conducteur, les caméras-rétroviseurs et le généreux réservoir de 120 litres, qui annonce clairement la couleur : la X-Bow GTX est taillée pour courir sur circuit.

Avec un rapport poids puissance de moins de 2, cette KTM X-Bow GTX s'annonce turbulente, mais le prix est en rapport des performances de l'engin : 230 000 € en Europe.