De cycliste professionnel à concessionnaire, il n'y a qu'un pas

Il est en quelque sorte l'équivalent d'un Teddy Riner ou d'un Martin Fourcade belge, dans un des sports les plus appréciés au plat pays. Tom Boonen, l'ex champion de cyclisme, est un amoureux d'automobile. Et après sa brillante carrière sportive et une nouvelle entamée en télévision, l'emblématique belge se tourne désormais vers le monde de la voiture, et avec la manière.

Il est désormais co-directeur d'Iconic Cars, un distributeur belge de véhicule de sport et de luxe en Belgique, avec une concession principale à Zandhoven. Ce n'est pas tout : il est également distributeur officiel et importateur de Donkervoort pour la Belgique. C'est la première antenne officielle de Donkervoort en Belgique, la société ayant déjà des concessions à Munich, Paris et Genève.

Ce nouveau contrat avec la Belgique est un signe que la demande est en hausse pour les autos Donkervoort. Tom Boonen, lui, est ambassadeur de la marque depuis plusieurs années et propriétaire d'une GTO-RS (ici en photo).

Donkervoort, basé à Lelystad aux Pays-Bas, dispose par ailleurs de centres agréés pour la maintenance et la réparation des véhicules de la marque. En France, cela se passe du côté de Lyon et d'Orléans.