Vous allez être étonné par la Praga Bohema à Rétromobile 2026
Exposée à l’Utimate Supercar Garage à côté des Bugatti et des Pagani, la Praga Bohema mérite clairement sa place dans l’univers des meilleures marques de sportives d’exception.
Les fans de supercars connaissent bien évidemment le nom de Bugatti, Koenigsegg ou Pagani. Ces enseignes sont réputées depuis longtemps pour leurs autos aux performances hors normes et surtout la qualité de leurs machines.
Le nom de Praga, lui, n’est pas encore aussi réputé. C’est celui d’une très ancienne société tchèque qui fait aussi bien office de bureau d’études que de groupe industriel, présent depuis le début des années 2000 sur le marché des voitures de circuit. Et depuis une petite dizaine d’années, ce groupe planche sur une authentique supercar homologuée pour la route. La Bohema a lancé son développement après 2016 et a officiellement été présentée en 2022.
Un insecte de moins d’une tonne
Conçue autour d’une monocoque carbone et équipée d’un V6 biturbo 3,8 litres de Nissan GT-R préparé par Litchfield à 710 chevaux, cette berlinette longue de 4,51 mètres revendique une masse à sec de 995 kg et produit près d’une tonne d’appui aérodynamique à 250 km/h.
Elle ne ressemble à aucune autre voiture avec sa face avant très « insectoïde », mais la philosophie générale de cette supercar rappelle franchement celle de l’Aston Martin Valkyrie avec sa carrosserie aux canaux aérodynamiques extraordinairement travaillés et son approche ultralégère. Et même s’il faut se contorsionner pour monter à bord, à cause d’un accès particulièrement étroit, l’habitabilité de cette machine étonne une fois qu’on a pris place (même avec un passager installé dans le siège de droite !).
Une supercar vraiment faite pour la piste
Comme nous l’avons constaté lors de notre essai sur le Circuit Paul Ricard, la Praga Bohema affiche un degré d’efficacité sidérant en piste grâce à son poids plume, son châssis proche de celui d’une voiture de course et ses commandes optimisées pour cet usage. Elle peut aussi rouler sur la route, avec comme principale limite sa boîte séquentielle de course imposant un gros sacrifice en confort d’utilisation.
La Bohema est facturée en France 1 716 000€ TTC, prix largement justifié par le contenu technologique de cette authentique supercar aux technologies de pointe dont le moteur la rend aussi nettement plus facile à entretenir qu’une Valkyrie. Elle se limitera à 89 exemplaires (7 livrés d’ici l’été prochain) et compte tenu de la qualité de cette Bohema, le nom de Praga va bientôt devenir incontournable dans ce petit milieu des supercars d’exception. C’est tout ce que cette marque et sa petite équipe de passionnés méritent.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Nous sommes présents au hall 4 sur un stand Caradisiac dédié. N’hésitez pas à venir nous voir !
Photos (5)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération