Vous allez être étonné par la Praga Bohema à Rétromobile 2026

Les fans de supercars connaissent bien évidemment le nom de Bugatti, Koenigsegg ou Pagani. Ces enseignes sont réputées depuis longtemps pour leurs autos aux performances hors normes et surtout la qualité de leurs machines.

Le nom de Praga, lui, n’est pas encore aussi réputé. C’est celui d’une très ancienne société tchèque qui fait aussi bien office de bureau d’études que de groupe industriel, présent depuis le début des années 2000 sur le marché des voitures de circuit. Et depuis une petite dizaine d’années, ce groupe planche sur une authentique supercar homologuée pour la route. La Bohema a lancé son développement après 2016 et a officiellement été présentée en 2022.

Un insecte de moins d’une tonne

Conçue autour d’une monocoque carbone et équipée d’un V6 biturbo 3,8 litres de Nissan GT-R préparé par Litchfield à 710 chevaux, cette berlinette longue de 4,51 mètres revendique une masse à sec de 995 kg et produit près d’une tonne d’appui aérodynamique à 250 km/h.

Elle ne ressemble à aucune autre voiture avec sa face avant très « insectoïde », mais la philosophie générale de cette supercar rappelle franchement celle de l’Aston Martin Valkyrie avec sa carrosserie aux canaux aérodynamiques extraordinairement travaillés et son approche ultralégère. Et même s’il faut se contorsionner pour monter à bord, à cause d’un accès particulièrement étroit, l’habitabilité de cette machine étonne une fois qu’on a pris place (même avec un passager installé dans le siège de droite !).

Une supercar vraiment faite pour la piste

Comme nous l’avons constaté lors de notre essai sur le Circuit Paul Ricard, la Praga Bohema affiche un degré d’efficacité sidérant en piste grâce à son poids plume, son châssis proche de celui d’une voiture de course et ses commandes optimisées pour cet usage. Elle peut aussi rouler sur la route, avec comme principale limite sa boîte séquentielle de course imposant un gros sacrifice en confort d’utilisation.

La Bohema est facturée en France 1 716 000€ TTC, prix largement justifié par le contenu technologique de cette authentique supercar aux technologies de pointe dont le moteur la rend aussi nettement plus facile à entretenir qu’une Valkyrie. Elle se limitera à 89 exemplaires (7 livrés d’ici l’été prochain) et compte tenu de la qualité de cette Bohema, le nom de Praga va bientôt devenir incontournable dans ce petit milieu des supercars d’exception. C’est tout ce que cette marque et sa petite équipe de passionnés méritent.