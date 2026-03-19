1 900 ch de puissance : le nouveau monstre de Rolls-Royce qui va propulser le char du futur.
Le futur char européen MGCS franchit une étape cruciale. Équipé d’un moteur 10 cylindres de nouvelle génération capable de fonctionner avec des carburants dégradés, ce monstre de technologie promet une agilité et une autonomie électrique redéfinies pour les conflits de demain.
Le système de propulsion du futur char européen MGCS repose sur un moteur 10 cylindres inédit, développé par Rolls-Royce. Cette unité de 1 500 ch constitue le cœur d’un groupe motopropulseur hybride parallèle délivrant une puissance totale supérieure à 1 900 ch. Cette configuration marque une première historique pour un blindé lourd à chenilles.
L’unité motrice a été spécifiquement conçue pour le combat : elle associe une électronique de pointe à un système d’injection capable d’accepter des carburants de qualité variable, voire médiocre. Au-delà de la puissance pure, cette architecture hybride offre un avantage tactique majeur : elle combine la force des moteurs thermique et électrique pour maximiser les capacités d’esquive et permet une approche furtive des objectifs en mode électrique. L’innovation se poursuit avec la transmission directionnelle électrifiée signée ZF spécialement conçue pour les véhicules lourds à chenilles. Ce système compact centralise les fonctions de propulsion, de freinage et de direction via des technologies « by-wire » de dernière génération.
Pour l’équipage, cette technologie se traduit par une maniabilité accrue sur terrains difficiles et des capacités de veille silencieuse prolongées grâce au générateur intégré. Le calendrier industriel prévoit une entrée en production de série prévue au début des années 2030.
Canon électromagnétique, IA et protection anti-missiles
Le programme MGCS, piloté par la France et l’Allemagne, ambitionne de remplacer les chars Leclerc et Leopard 2 par un système interconnecté. Au-delà de la propulsion, cette plateforme intègre des ruptures technologiques majeures : un potentiel canon électromagnétique, des systèmes de protection active contre les missiles et une portée de tir doublée par rapport aux standards actuels, atteignant 8 000 mètres. L’intelligence artificielle et le cloud de combat coordonneront les unités en temps réel, permettant au char de faire face aux nouvelles menaces telles que les drones armés et les cyberattaques. Avec un coût estimé à une centaine de milliards d’euros, ce projet stratégique vise à assurer la supériorité tactique européenne grâce à une puissance de feu et une connectivité sans précédent.
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