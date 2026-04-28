MG bientôt devant Renault et Volkswagen ? Voici le plan de la firme chinoise en Europe

« L’Europe a déjà perdu ? » Voici comment notre reporter au Salon de Pékin a titré sa vidéo sur les nouveautés les plus marquantes du salon. Supercar de 1 000 ch, intelligence artificielle omniprésente, des recharges aussi rapides qu’un plein de carburant, les voitures chinoises ont les atouts pour déferler sur l’Europe.

S’il faut bien sûr s’inquiéter de cette prochaine vague, les acteurs déjà présents à l’image de BYD ou MG grignotent doucement, mais sûrement, des parts de marché et ils ont les dents longues. La première s’attaque à celui des flottes d’entreprises, tandis que la seconde séduit davantage les particuliers. En 2025, elle a vendu plus de 305 000 unités sur le Vieux Continent.

Comment expliquer que Mg se démarque autant des autres firmes chinoises ? Pour William Wang, le directeur de MG Europe, être une marque d’origine européenne est « une valeur ajoutée considérable, avec une histoire de cent ans ». Il ajoute auprès de nos confrères d’Automotive News, que « nous proposons une technologie abordable en constante évolution ». Le cas concret n’est autre que la dernière MG4 Urban qui profite de batteries solides et dont le prix est celui de la catégorie inférieure. M. Wang annonce également la venue de systèmes de freinage et direction by-wire et de l’intelligence artificielle. Il déclare même que « la moitié des voitures sur la route pourrait être autonome dans dix ans ».

« Nous devons dépasser nos riveaux »

Clairement, la firme ne compte pas jouer les seconds rôles sur notre marché. « Nous devons dépasser nos rivaux comme Volkswagen et Skoda », vendre ce que les clients souhaitent, de l’hybride et de l’électrique, tout en restant abordable. « Notre marque n’est pas assez forte pour facturer des prix premium. Je préfère voir plus de MG sur la route que maximiser le profit par véhicule ».

Si la technologie et le prix restent des facteurs prépondérants, l’augmentation du volume de vente passe aussi par une production locale. « À notre échelle, environ 300 000 ventes européennes par an, il est logique de localiser. La production pourrait commencer dès l’année prochaine, en fonction de la rapidité avec laquelle nous finalisons les plans. »

Sur ce sujet, le planning a semble-t-il pris du retard puisqu’un site de production devait être dévoilé l’été dernier. Le but serait de produire 100 000 unités par an, et il n’est pas exclu qu’une seconde usine s’implante, sans connaître à ce jour dans quel pays.

Si produire en Europe permet de s’affranchir des taxes douanières, cela représente un coût non négligeable. MG doit alors changer de stratégie et ne pas miser que sur les tarifs. Pour William Wang, « nous devons élever la marque et offrir plus de valeur et ne pas concurrencer uniquement sur le prix ». En proposant des modèles plus qualitatifs et plus technologiques, MG compte également s’attaquer au marché allemand, un marché exigeant, mais au fort potentiel. À ce jour, la marque vend un quart de ces autos au Royaume-Uni.

Sans donner d’objectif chiffré, les ambitions de MG sont claires. En plus de s’implanter en Europe et de vouloir s’éloigner de l’argumentaire tarifaire, la gamme devrait s’étendre à 17 ou 18 modèles d’ici deux ans ! « Cela comprendra des petites voitures, des grands SUV, en passant par des groupes motopropulseurs hybrides et électriques, ainsi que des modèles de niche tels que la Cyberster ». Prochaine révélation prévue en juillet prochain au Goodwood Festival of Speed avec un concept préfigurant une citadine électrique.