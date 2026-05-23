EN BREF Berline compacte 100% électrique À partir de 24 995 € et même 19 990 € avec la remise faite par MG

De retour en France depuis 2020, MG a réussi à se faire une place sur le marché français grâce notamment à une large gamme composée de modèles hybrides et électriques, les deux carburations qui sont de plus en plus recherchées et notamment depuis la flambée du pétrole. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur chinois a décidé d’appliquer une politique tarifaire particulièrement agressive que l’on pourrait comparer à ses débuts de Dacia en France. Ce dernier considère d’ailleurs MG comme l’un de ses principaux rivaux.

En voici un nouvel exemple avec cette Mg4 Urban dont les tarifs débutent à partir de 24 995 €, soit ceux d’une citadine électrique alors qu’il s’agit d’une berline compacte de 4,39 m. Et cerise sur le gâteau, cette Mg4 Urban profite d’une énorme remise de 5 005 € faisant chuter son prix à moins de 20 000 €, soit des prix d’une Renault Twingo ou d’une Citroën e-C3 petite batterie. MG tape là où ça fait mal : au budget. Il faut dire que le donner plus pour un prix moindre est une recette bien connue dans le marketing, qui marche à coup sûr d’autant plus quand le modèle est garanti 7 ans ou 150 000 km comme c’est le cas ici.

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Une petite menteuse

Avant tout, ne vous fiez pas à cette appellation « Urban » car la MG4 n’a que son nom d’urbaine puisqu'il s’agit d’une compacte comme peuvent l’être une Renault Megane E-Tech ou une Peugeot 308. Ensuite, même si elle reçoit le badge MG4, elle est bien différente de sa sœur tant sur le plan technique – on en reparlera plus tard – qu'esthétique.

En effet, en matière de style, la MG4 Urban est bien différente de la MG4 normale avec en particulier une calandre pleine, des projecteurs à la forme et la signature lumineuse inédites.

On retrouve le même soin sur la partie arrière avec des feux en forme de flèche, qui sont rejoints par un bandeau lumineux. Comme souvent chez MG, pas de risque au niveau du design avec des lignes consensuelles, qui permettent toutefois de distinguer aisément les deux MG4.

Comme c’est le cas de l’extérieur, pas beaucoup de fantaisie dans l’habitacle. La présentation est classique avec une qualité de fabrication correcte avec toutefois beaucoup de plastiques durs et brillants. L’écran multimédia mesure 12,9 pouces, une taille classique aujourd’hui, mais l’instrumentation de 7 pouces est plus petite que d’autres rivales. On reprochera tout de même au premier une navigation un peu trop complexe avec de nombreux menus, qui pénalise l’ergonomie. Les boutons sur le volant n’ont pas non plus un maniement très naturel.

Très accueillante et logeable

En matière de dimensions et contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette MG4 est plus grande que la MG4 normale. Elle mesure 4,39 m soit 10 cm de plus que sa sœur. Il en résulte que cette MG4 Urban possède des aspects pratiques encore plus généreux. Ainsi, l’espace aux jambes et la garde au toit conviendront à de grands adultes et la place centrale, quoique moins accueillante, peut dépanner en raison du plancher plat.

Le volume de chargement fait office de très bon élève de la classe avec une contenance variant entre 480 et 1 364 litres. Des chiffres remarquables pour la catégorie dus notamment à un sous-coffre très généreux de 98 litres et cela s’accompagne également de très nombreux rangements intérieurs.