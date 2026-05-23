Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

La MG4 Urban (54 kWh, à partir de 24 995 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

Citroën e-C4 (54 kWh, à partir de 32 660 €)

MG 4 (64 kWh, à partir de 33 490 €)

Peugeot e-308 (55 kWh, à partir de 39 750 €)

Renault Megane E-Tech (60 kWh, à partir de 39 500 €)

Volkswagen ID.3 (50 kWh, à partir de 34 990 €)