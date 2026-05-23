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Mg Mg4 Urban

Essai

Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

13  

5. Pas de souci pour la MG4 Urban face à la concurrence

 

Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

La MG4 Urban (54 kWh, à partir de 24 995 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

Citroën e-C4 (54 kWh, à partir de 32 660 €)

MG 4 (64 kWh, à partir de 33 490 €)

Peugeot e-308 (55 kWh, à partir de 39 750 €)

Renault Megane E-Tech (60 kWh, à partir de 39 500 €)

Volkswagen ID.3 (50 kWh, à partir de 34 990 €)

MG4 Urban 54 kW Premium
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 6.58
  • 6.58
  • 6.58
  • 6.58
  • 6.58
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,4 /20
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13  

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