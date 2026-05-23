Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mg4 Urban

Essai

Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

14  

6. La fiche technique de la MG4 Urban

 

Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

Les chiffres clés

Mg Mg4 Urban 118 KW PREMIUM 54 KWH
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 13/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,39 m
Largeur sans rétros 1,84 m
Hauteur 1,54 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 480 L
Volume de coffre maxi 1 354 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 520 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 250 Nm
Puissance moteur 160 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 405 km
Capacité batterie 54 kWh
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.5 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (31)

Voir tout

Sommaire

14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mg4 Urban

Mg Mg4 Urban

SPONSORISE

Essais Mg Mg4 Urban

Voir tous les essais Mg Mg4 Urban

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Mg Mg4 Urban

Voir toute l'actu Mg Mg4 Urban