Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

3. La MG4 Urban propose un équipement très complet, même sur l'entrée de gamme.
La gamme de la MG4 Urban se compose de deux finitions.
La finition « Comfort » (à partir de 24 995 €) est disponible avec les deux batteries. Elle propose de série l’alarme, le frein de stationnement électrique, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la caméra de recul, l’instrumentation 7 pouces, l’écran multimédia 12,8 pouces avec navigation, la comptabilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil, l’allumage automatique des projecteurs, les jantes alliage 16 pouces, la sellerie tissu, la climatisation automatique, le système V2L, la pompe à chaleur, le préconditionnement de la batterie, l’accès sans clé, les 4 vitres électriques, les sièges avant et le volant chauffants.
Le haut de gamme « Premium » (à partir de 30 495 €) s’enrichit de la caméra 360°, les vitres et lunette arrière surteintées, les jantes alliage 17 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants, le siège conducteur électrique et le chargeur par induction.
Le point techno : pour ne pas oublier ses enfants
Alors oui, je sais cela peut paraître bizarre, mais il y a des parents qui oublient leur enfant en voiture et cela peut avoir des conséquences dramatiques lors des fortes chaleurs. Pour éviter de telles catastrophes, MG a équipé sa berline d’une détection des enfants. En cas de verrouillage du véhicule et si un enfant est présent le modèle, celui-ci met en route le klaxon et les warnings, allume la climatisation et contacte automatiquement les services de secours. Il faut noter qu’il est toutefois possible de retarder l’alerte jusqu’à 10 min.
Equipements et options
Version : 118 KW PREMIUM 54 KWH
Options disponibles
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