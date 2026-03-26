En bref : Berline de 4,39 m de long 100 % électrique Autonomie de 325 à 436 km À partir de 24 995 € hors remise

L’appellation est trompeuse : car ce nouveau modèle n’a rien à voir avec la MG4 lancée sur notre marché en 2022. En termes de style, déjà la dernière-née abandonnant le profil tendu de son aïeule qu’elle vient épauler pour un design consensuel censé plaire au plus grand nombre. On vous laisse juges… En termes de morphologie également puisqu’elle snobe la plateforme modulaire MSP pour une « E3 » à moteur avant.

L’appellation « Urban » également, induit en erreur, car elle est plus longue de 10 cm, soit 4,39 m d’un bout à l’autre, soit également plus qu’une Renault Mégane E-Tech ou le gabarit d’une Peugeot e308, sans pour autant nuire à la maniabilité selon la marque, qui annonce un diamètre de braquage de citadine avec 10,5 m. Il faudra tout de même trouver où la garer…

En contrepartie, la Mg4 Urban propose un espace intérieur plus vaste que l’aînée, grâce notamment 480 dm3 dans le coffre : une valeur remarquable pour la catégorie, à laquelle s’ajoute une belle habitabilité, avec un espace aux jambes et aux pieds qui permet de s’étendre. On est d’autant mieux installé sur la banquette que les places latérales sont idéalement creusées, et les dossiers inclinés. Mieux, le passager du milieu bénéficie d’une assise confortable. Quelques bémols toutefois avec l’absence de poches aumônière, de plafonniers individuels et d’accoudoir central, entre autres.

À l’avant, également, on est plutôt bien installé sur des sièges enveloppants, un peu en hauteur mais sans excès. La présentation est classique, avec de petites touches imitant plus ou moins bien l’alu, et des plastiques de la planche de bord rigides et brillants, mais solidement fixés. De série, la Mg4 Urban embarque deux écrans : l’un pour l’instrumentation, l’autre pour le système multimédia forcément doté d’un GPS intégré et qui propose des applications de streaming. Dommage que l’écran soit long à la détente, au toucher comme dans ses actions.

De 325 à 436 km d’autonomie selon la batterie

En entrée de gamme, la MG4 Urban propose un moteur de 149 ch alimenté par une batterie LFP (Lithium-fer-phosphate) de 43 kWh bruts censée assurer 325 km en cycle mixte, Précisément la version qui annonce des prix cassés, la marque offrant d’office 5 005 € de ristourne pour compenser l’absence de bonus et passer le ticket d’entrée de 24 995 € à seulement 19 990 €. Soit quasi 1 400 € de moins qu’une Renault 5 E-Tech de base, pourtant aidée par les primes gouvernementales. Une proposition très tentante donc, d’autant qu’elle intègre, contrairement à la Française, une charge en courant continu DC, qui permet de repasser de 10 à 80 % en 28 minutes. Par ailleurs, la pompe à chaleur est en série.

Et si cela ne suffisait pas, des versions 160 ch à pile de 54 kWh sont proposées pour atteindre 416 km d’une traite. Mieux, la puissance de charge passant de 82 à 87 kW, le ravitaillement rapide ne prend que deux minutes de plus. Des moutures tout aussi intéressante donc, d’autant qu’elles s’affichent à partir de 27 495 € « seulement », soit 22 490 € après remise. Là encore, un tarif de citadine pour une compacte aux prestations dignes d’une Peugeot e308, qui elle frôle les 40 000 € malgré les aides de l’État.

Et la MG4 ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisque, dès la fin de l’année, elle recevra une inédite batterie semi-solide qui promet notamment une fiabilité améliorée de 20 %, une recharge 15 % plus rapide à froid, des performances en hausse et un rayon d’action allongé.

Si la marque ne nous indique aucune donnée, notamment en termes de capacité et de puissance, une petite recherche en Chine où le modèle est déjà commercialisé nous révèle une réserve de 53,95 kWh pour une autonomie de 530 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC qui tient compte d’une faible consommation de 11,9 kWh/100 km… Soit 435 km sur un cycle WLTP selon un coefficient de conversion raisonnablement applicable. À confirmer une fois les tests européens passés. Du reste, on parle d’une charge de 30 % à 80 % en 21 minutes.