Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

4. La MG4 Urban a toutes les chances de cartonner
La concurrence : nombreuse, mais avec un caillou dans la chaussure
Avec des prix débutant à partir de moins de 25 000 €, la compacte MG4 Urban affiche des tarifs d’une citadine électrique. Alors forcément, la concurrence est multipliée par deux. La MG4 Urban chasse en effet sur les deux terrains. Elle aura donc face à elle entre autres les Citroën e-C3, Peugeot e-208, Renault 5 E-Tech, Opel Corsa Electric, qui sont à des tarifs proches, mais qui s’avèrent moins polyvalente notamment pour les aspects pratiques. Cette MG4 Urban va également se confronter dans ses versions haut de gamme à certaines compactes électriques comme la Renault Megane E-Tech, la Volkswagen ID.3 ou la Citroën e-C4. Et dans ce cas-là, la chinoise peut compter sur une politique tarifaire très agressive.
À retenir : un modèle de rationalité
Alors, on est accord pour dire que la MG4 Urban n’est pas la berline la plus désirable du moment, mais si vous êtes à la recherche d’une compacte électrique pour un tarif inférieur à 20 000 €, vous risquez bien d’avoir trouvé votre bonheur. Cette MG coche en effet de nombreuses cases avec notamment ses aspects pratiques particulièrement généreux, son équipement très complet dès l’entrée de gamme, son excellente efficience notamment sur le réseau secondaire, et sa garantie 7 ans ou 150 000 km. Difficile dans ces conditions de ne pas signer le chèque, d’autant plus que pour le même prix, on a droit à une citadine électrique nettement moins polyvalente.
Caradisiac a aimé
-
Les tarifs particulièrement agressifs
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L’habitabilité arrière
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Le volume de chargement particulièrement généreux
-
La consommation réduite en ville et sur départementales
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L’équipement très complet dès l’entrée de gamme
-
La garantie 7 ans/150 000 km.
Caradisiac n'a pas aimé
-
Les capacités de recharge modestes
-
Léger manque de dynamisme
- Autonomie réduite sur autoroute
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|110 KW COMFORT 43 KWH
|NC
|24 995 €
|€
|118 KW COMFORT 54 KWH
|NC
|27 495 €
|€
|118 KW PREMIUM 54 KWH
|NC
|30 495 €
|€
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