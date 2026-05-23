Que vaut la MG4 Urban, la compacte électrique à moins de 20 000 € ?

La MG4 Urban a été élaborée à partir de la nouvelle plateforme E3, qui a notamment comme qualité de concentrer tous les éléments mécaniques sur l’avant de la voiture. Elle accueille deux configurations. La première dispose d’une batterie de 43 kWh brute (41,9 kWh net) associée à un moteur de 149 ch pour une autonomie de 325 km, tandis que la seconde est alimentée par une batterie de 54 kWh brute (52,8 kWh net) avec un bloc de 160 ch est capable de parcourir entre 405 et 416 km. C’est justement la version avec la grosse batterie que nous avons à l’essai aujourd’hui.

Bien différente de la MG4 sur de nombreux points, l’Urban l’est aussi sur le plan technique. Ainsi, la dernière venue est une traction alors que la MG4 « classique » est une propulsion. Cela se ressent à la conduite avec un plus grand dynamisme sur la MG4, qui se révèle légèrement plus joueuse que sa sœur. Cela ne veut pas dire pour autant que la MG4 Urban n’est pas à l’aise sur route, bien au contraire, car elle se débrouille plutôt bien.

On aurait pu craindre une tendance sous-vireuse importante comme sur bon nombre de tractions électrique ou thermique, cela ne saute pas aux yeux. Certains mouvements de caisse sont bien présents quand on hausse le rythme, mais l’ensemble ne se désunit pas. Le freinage est efficace, la direction de bonne consistance et il en est de même du confort de bon niveau. Le seul bémol concerne l’insonorisation insuffisante notamment sur autoroute.

Pas chère à l’achat, la MG4 Urban est également économe à l’usage. En effet, lors de notre essai, nous avons relevé sur un parcours composé majoritaire de départementales et d’agglomérations, une excellente consommation de 13,1 kW/100 km, de quoi atteindre sans trop de problème l’autonomie officielle. Attention, toutefois, cette MG4 EV est moins à son aise sur autoroute où le bilan est nettement moins bon avec 19 kWh/100 km.

En matière de recharge, la MG4 Urban est loin d’être la meilleure élève de la classe avec des puissances de recharge en courant continu de 82 kW et 87 kW suivant les versions. De quoi passer de 10 à 80% de la batterie entre 28 et 30 min. En alternatif, c’est beaucoup plus classique avec du 11 kW.