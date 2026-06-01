Pionnier des constructeurs automobiles chinois implantés en Europe, le groupe SAIC reste pour l’instant devant BYD et Chery grâce à sa marque MG, rachetée en 2006 et transformée en une enseigne positionnée façon « low-cost », avec des modèles hybrides et électriques au tarif très bas quel que soit le format de voiture (de la petite citadine MG3 jusqu’au gros SUV S9 hybride rechargeable).

Désormais chahuté sur le marché européen par de nouveaux concurrents comme BYD, Chery (surtout via Jaecoo) ou Geely, Mg veut maintenant se développer sur le haut de gamme. Comment ? Avec sa division IM Motors, lancée en 2020 en Chine et désormais déployée sur le Vieux Continent.

Les IM5 et IM6, versions européennes des IM L6 et LS6

MG prépare donc le lancement de la berline IM5 et du SUV IM6, commercialisés sous le nom « MG » chez nous. En Chine, ces deux modèles 100 % électriques s’appellent respectivement « L6 » et « LS6 ». La première mesure 4,93 mètres de long et le second, 4,90 mètres. Il s’agit donc de deux grands véhicules familiaux, proches en gabarit des Volkswagen ID.7 et autres Xpeng G9.

En Chine, ces deux modèles laissent le choix entre des groupes motopropulseurs 100 % électriques ou à prolongateur d’autonomie thermique (dans le cas du SUV LS6). Chez nous dans un premier temps, seules des variantes électriques seront proposées. L’IM5 repose sur une architecture à 400 volts en version de base (batteries de 73,5 kWh, 295 chevaux, 153 kW de puissance de charge maximale, 26 minutes pour le 10-80 % de charge), mais toutes les autres variantes s’appuient sur une architecture à 800 volts aux performances intéressantes face à la concurrence : 751 chevaux en pic, 96,5 kWh de capacité batterie, 350 kW de puissance de charge maximale, 10-80 % en 17 minutes et « jusqu’à 655 km d’autonomie maximale WLTP »).

Quel prix ?

MG annonce un lancement au mois de juillet 2026 pour ces deux nouveaux modèles « IM » mais on ne connaît pas leur prix pour l’instant. A condition de rester à des niveaux « raisonnables », elles pourront sans doute concurrencer les grands modèles de la gamme XPeng et ceux d’Omoda et Geely et s’attaquer, comme ces derniers, aux modèles des marques généralistes et premium européennes. Certes, le marché des familiales électriques de « luxe » reste assez limité actuellement mais la grande Volkswagen ID.7, septième voiture électrique la plus vendue d’Europe en 2025, a tout de même réussi à atteindre 78 667 unités écoulées l’année dernière.