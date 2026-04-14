Le MGS9 devient la voiture à 7 places la moins chère du marché malgré l’énorme malus imposé par la France

Mg continue d’élargir sa gamme. Après les SUV électriques S5 et S6, la version restylée de la MG4 puis son inédite déclinaison MG4 Urban, la marque d’origine anglaise du groupe SAIC ajoute cette fois un grand SUV à sept places : le MGS9, un modèle connu depuis 2023 (sous le nom de Roewe RX9) sur le marché automobile chinois qui arrive cette fois chez nous.

Long de 4,98 mètres, le MGS9 utilise une mécanique hybride rechargeable de 299 chevaux (composé d’un moteur électrique de 231 chevaux et d’un moteur thermique 1,5 litre turbo de 143 chevaux).

100 kilomètres d’autonomie

Embarquant des batteries (chimie LFP) d’une capacité de 24,7 kWh, le MGS9 peut parcourir 100 km de distance (WLTP seulement) et possède un réservoir de 65 litres ce qui promet une autonomie totale intéressante une fois que les batteries seront vidées.

Côté coffre, l’engin permet d’embarquer 332 litres en configuration à sept places (avec plus de 2 000 litres une fois tous les sièges rabattus).

Moins de 40 000€

Comptez 39 990€ en prix de base pour ce MGS9 dans sa finition Comfort déjà très bien équipée et 41 990€ pour la finition Premium. Avec une remise de lancement de 4 000€ qui abaisse le prix à 35 990€ ce qui est absolument imbattable dans la catégorie des véhicules à sept places. A titre de comparaison, un Peugeot 5008 démarre à 43 400€ (ou 39 060€ après remise) avec son modeste moteur essence de 145 chevaux à hybridation légère).

Hélas, avec ses 2 160 kg à vide, le MGS9 aura droit à un malus masse français de 7 025€ au minimum. Le Peugeot, lui, n’a droit qu’à 2 015€ de malus masse minimal mais il est évidemment beaucoup moins bien équipé en plus de sa puissance très inférieure.