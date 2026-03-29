Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

En bref SUV électrique Jusqu’à 540 km d’autonomie Dès 44 990 €

Qu’il est loin, le premier SUV électrique vendu par Mg en France. Lancé en 2020, le ZS EV avait annoncé la couleur en termes de rapport qualité/prix, mais ses compétences dynamiques tenaient de la blague. Depuis, sur ce dernier point, la marque anglaise membre du groupe chinois SAIC, a sérieusement redressé la barre, sans renoncer à ses prix agressifs, ce qui lui a permis d’obtenir de bons résultats commerciaux en France, ayant écoulé 20 828 véhicules auprès des particuliers en 2025. Ce n’est pas dû à son second SUV électrique, le Marvel R, retiré de la vente sans être remplacé, et pas vraiment convaincant par son châssis. Encore raté !

Une plate-forme connue

Mais le constructeur est opiniâtre, qui revient chez nous sur le segment D-SUV avec son S6, établi sur la plate-forme MSP. Modulaire, celle-ci sert déjà à plusieurs modèles, dont la compacte MG4 le SUV compact MGS5 et le roadster sportif Cybertser. Dans le S6, elle s’associe toujours à un pack de batteries aux cellules horizontales, fournies par CATL, qui ne dépasse pas 11 cm de hauteur. Voilà qui dégage de l’espace. De plus, les cellules sont ainsi agencées qu’elles ne se touchent pas, ce qui améliore l’évacuation de la chaleur qu’elles dégagent (celle-ci étant évacuée par les côtés), tout en réduisant les risques d’incendie. Étonnante précision de la part de MG, car statistiquement, les électriques sont moins sujettes aux incendies que les thermiques, même s’ils sont plus difficiles à éteindre. Par ailleurs, les cellules ne se remplacent pas, nous a-t-on révélé, mais la batterie est censée durer 600 000 km sans dégradation. À voir !

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La capacité totale de cette batterie NMC (nickel-manganèse-cadmium) s’élève à 77 kWh (sous 437 volts de tension), et se recharge à 144 kW, ce qui est dans la bonne moyenne, sans plus : on passe de 10 % à 80 % de charge en 38 minutes L’autonomie maximale est annoncée à 530 km, vu la consommation moyenne de 16,6 kWh annoncée pour la version standard du Mgs6, mue par un moteur arrière à aimants permanents développant 244 ch. Une variante haut de gamme Dual Motor, recevant un moteur supplémentaire (à induction) sur son train avant (c’est donc une quatre roues motrices, et non plus une simple propulsion), est aussi proposée, qui développe 361 ch. Cela dit, elle consomme davantage, donc son autonomie est annoncée à 485 km. Ses performances sont naturellement très supérieures, avec un 0 à 100 km/h effectué en 5,1 s, contre 7,3 s à la version monomoteur, les deux pointant à 200 km/h. Fait intéressant, ce SUV plutôt imposant (4,70 m de long) modère son poids, qui ne dépasse pas, à vide, les 1 905 kg. Par ailleurs, le Cx de 0.27 est très bon pour ce genre de véhicule, plus que le Scx de 0.73… Mais les chiffres sont une chose, la réalité une autre, alors passons à bord.

Une présentation consensuelle

Avant de nous installer au volant, jetons un œil à la carrosserie du MGS6. Contrairement à celle de la MG4, elle a été dessinée tout en douceur, avec de nettes inspirations Mercedes (je pense en particulier aux feux arrière en bandeau), pour d’abord évoquer la solidité et rassurer. L’ensemble est agréable à l’œil, quoique plan-plan, et un examen rapproché révèle une finition assez sommaire de la caisse, aux pliures et soudures bien peu cachées.

Dans l’habitacle, il en va différemment, et on s’en réjouit. À l’avant, le tableau de bord arbore une large surface plastique rembourrée et agréable à l’œil comme au toucher, sur sa partie haute. Comme presque chez toutes les autres marques, ils demeurent durs sur la partie basse, mais on aime la belle épaisseur de la moquette. Par ailleurs, les divers éléments, comme le petit vide-poche fermé à gauche du volant, semblent solidement fixés. L’instrumentation digitale comprend deux écrans, l’un de 10,5 pouces pour les instruments, l’autre de 12,8 pouces pour le multimédia. À l’usage, il manque de réactivité, et s’il est riche, l’agencement de ses menus n’a rien de simple… Heureusement, MG a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour la clim et le réglage du son. Évidemment, d’autres marques proposent une ambiance beaucoup plus hi-tech, offrant un écran au passager, mais on ne jettera pas la pierre à MG qui fait le choix d’une certaine sobriété, sans audace, certes.

Une habitabilité impressionnante

Pas d’écran non plus à l’arrière, mais on conserve le sourire. D’abord parce que la banquette, certes non réglable en longueur ni en inclinaison, prodigue un grand confort par son moelleux. Ensuite, l’espace disponible est considérable, pour les jambes et la tête.

Enfin, le toit vitré panoramique procure une bien agréable luminosité. On dispose de rangements dans les portières ainsi qu’au revers des dossiers avant, mais pas de tablette aviation ni de stores pour les vitres latérales, dommage. Pour sa part, le coffre annonce un volume convenable de 493 l, qui peut atteindre 1 910 l dossiers rabattus, ce qui, là, est assez considérable. On dispose aussi d’un « frunk », un coffre avant cubant 124 l (102 l sur la Dual Motor). Malheureusement, le plancher n’est pas plat quand tout est replié, dommage, car avec près de 1,90 m de longueur de chargement, on a envie de faire glisser de longs objets… Retour à l’avant, où on est accueilli par un siège très confortable, ventilé et à réglages électriques, mais dont la longueur d’assise reste fixe.

La position de conduite apparaît bien étudiée, tout comme la visibilité périphérique.