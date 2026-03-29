Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?
4. Le MGS6 est un très bon SUV mais pas l’affaire du siècle
La concurrence : un bien ennuyeux Tesla Model Y
Dans sa catégorie, le MGS6 se heurte, comme ses rivaux d’ailleurs, à un épouvantail nommé Tesla Model Y. Au même prix (44 990 €), l’américain fabriqué en Allemagne est disponible en version Grande Autonomie, aussi performant que le MG, mais capable de 657 km entre deux recharges, et il est éligible à la prime CEE. Il demeure un peu moins bien équipé, certes, mais à 39 990 €, il offre déjà 534 km d’autonomie… En France, le Peugeot e-5008 (72 kWh) ne manque pas d’attrait à 45 090 €, et lui aussi est éligible aux aides à l’achat, mais il est bien moins équipé que le MG. Idem pour le Citroën ë-C5 électrique (40 290 €, 210 ch, 73,7 kWh de batterie), ainsi que son alter ego allemand, l’Opel Grandland électrique (40 100 €, 213 ch). Le Skoda Enyaq débute à 46 950 € en 204 ch, et n’a pas non plus la dotation du MG, pas plus que le VW ID.4 (190 ch, dès 41 500 €). Au même prix que le MG, le Kia EV5 propose une plus grosse batterie (81,4 kWh et 218 ch) mais moins d’équipement (encore !), tout comme le Toyota BZ4X (48 990 € en Lounge Grande Autonomie – 224 ch). Notons que le MGS6 bénéficie en ce moment d’un rabais de 3 500 €.
À retenir : un rapport prix/équipement inégalé
Vu la politique de MG, on se doutait que le S6 se targuerait d’un équipement plus riche que celui de la concurrence tout en demeurant à un prix compétitif. La surprise vient plutôt du comportement routier, à la fois sûr et dynamique. On ne crache pas non plus sur l’excellente habitabilité arrière, le grand coffre, la bonne finition de l’habitacle ni la consommation très raisonnable, gage d’une autonomie intéressante vue la bonne taille de la batterie. Reste à progresser sur le confort de roulement et les ADAS, vraiment en retard, voire à proposer une recharge plus rapide. En somme, le MGS6 est un SUV rassurant et homogène, mais sans audace aucune. Peut-être qu’une variante moins richement équipée, mais sous les 40 000 € l’aiderait à davantage sortir du lot.
Caradisiac a aimé
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Le rapport prix/équipement
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La belle habitabilité arrière
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Le grand coffre
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Le comportement sûr et assez vif
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La consommation raisonnable
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La bonne autonomie
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La garantie généreuse
Caradisiac n'a pas aimé
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La suspension ferme
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Les aides à la conduite agaçantes
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La recharge juste dans la norme
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L’absence d’aides à l’achat
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|244 LUXURY 77 KWH
|0 (wltp)
|44 990 €
|€
|361 4WD LUXURY DUAL MOTOR 77 KWH
|0 (wltp)
|47 990 €
|€
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