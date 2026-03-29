Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mgs6

Essai

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

12  

3. La MGS6  dispose d'un équipement très complet, mais une gamme réduite

 

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Le MGS6 n’existe qu’en une seule finition, la Luxury, très complète. De série, elle offre l’affichage tête haute en réalité augmentée, les sièges électriques chauffants et ventilés, la banquette arrière et le volant eux aussi chauffants, la clim auto bizone, le GPS couplé à un planificateur d’itinéraire, le toit panoramique avec vélum, la pompe à chaleur, les aides à la conduite complètes, le système V2L, la sono à 11 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil avec dock à induction réfrigéré, les jantes en alliage de 20 pouces, les caméras de stationnement ou encore l’éclairage d’ambiance. Les options concernent simplement la peinture métallisée et l’intérieur clair. Impossible donc d’avoir une clim dédiée à l’arrière, un troisième écran, face au passager, ou une banquette coulissante.

Un coffre très spacieux (1 910 l maxi), mais le plancher n’est pas plat.
Un coffre très spacieux (1 910 l maxi), mais le plancher n’est pas plat.

Le point techno

De série, le MGS6 intègre une belle panoplie d’aides à la conduite, comprenant le centrage sur la voie, l’aide au changement de voie, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, il n’est pas prévu de possibilité de ralentir automatiquement avant un virage ou un rond-point. Tant mieux, car les ADAS fonctionnent encore de façon très nettement perfectible, le centrage sur la voie nous ayant envoyés d’une bande blanche à l’autre lors de notre essai…

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 244 LUXURY 77 KWH

Equipements de sécurité

  • Alarme

  • Allumage automatique des feux

  • Accès et démarrage sans clé

  • Gestion intelligente des feux de route (IHC)

  • Feux AR à LED

  • Alerte de circulation transversale AR (RCTA)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central

  • 2 prises ISOFIX à l&#039;AR

Equipements de confort

  • Accoudoir central AR

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions avec fonction mémoire

  • Frein de stationnement électronique

  • Capteurs de stationnement AV/AR

  • Radio AM/FM/DAB+

  • Rétroviseur intérieur photochromatique

  • Système de navigation

  • Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation AR

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Volant chauffant

  • Siège passager AV réglable 4 directions

  • Rétroviseurs extérieurs à mémoire

  • Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire

  • Vitres électriques AV/AR à impulsion

  • Ecran tactile 12,8&quot;

  • Sièges AV chauffants (3 niveaux) et ventilés (1 niveau)

  • Sièges AR extérieurs chauffants (1 niveau)

  • Sièges AR de deuxième rangée inclinables sur 2 niveaux

  • Volant multifonction en similicuir

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 20’’

  • Jantes alliage 19&quot;

  • Barres de toit

  • Sellerie similicuir/velours gris foncé

  • Toit panoramique en verre avec store électrique

  • Peinture métallisée Dover White

Autres équipements

  • ESP

  • Système d&#039;aide au respect de la vitesse (SAS)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB)

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence automatique (eCall)

  • Capteur de pluie

  • Maintien d&#039;urgence sur la voie (ELK)

  • Maintien automatique à l&#039;arrêt (Auto Hold)

  • Système V2L (Vehicle to Load)

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3

  • Teinte de carosserie Dover White

  • Sélection des modes de conduite

  • SSE

  • HDC

  • Eclairage d&#039;ambiance

  • Surveillance des angles morts (BSD)

  • Avertisseur d&#039;ouverture de portière (DOW)

  • Hayon électrique avec pédale virtuelle

  • Phares AV à LED

  • Calandre à volets actifs (AGS)

  • Aide au changement de voie (LCA)

  • Pompe à chaleur

  • Fonction «One-Pedal»

  • Assistant de conduite intelligent (ICA)

  • Caméra 360°

  • Fonction &quot;follow me home&quot;

  • Avertisseur de somnolence (DMS)

  • Compteur numérique 10,25&quot;

  • Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)

  • Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie

  • Pré-conditionnement de la batterie

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Planificateur d&#039;itinéraire EV

  • Système iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées

  • Raccourci de personnalisation des aides à la conduite

  • ESA

  • Plancher de coffre à deux niveaux

  • Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music intégrés

  • 11 HP

  • Affichage tête haute à réalité augmentée

  • 4 ports USB Type C (2 AV + 2 AR)

  • Chargeur sans fil ventilé 50 W pour smartphone

Options disponibles

  • Peinture métallisée Stratford Gold

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mgs6

Mg Mgs6

SPONSORISE

Essais Mg Mgs6

Voir tous les essais Mg Mgs6

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Mg Mgs6

Voir toute l'actu Mg Mgs6