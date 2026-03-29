Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Le MGS6 n’existe qu’en une seule finition, la Luxury, très complète. De série, elle offre l’affichage tête haute en réalité augmentée, les sièges électriques chauffants et ventilés, la banquette arrière et le volant eux aussi chauffants, la clim auto bizone, le GPS couplé à un planificateur d’itinéraire, le toit panoramique avec vélum, la pompe à chaleur, les aides à la conduite complètes, le système V2L, la sono à 11 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil avec dock à induction réfrigéré, les jantes en alliage de 20 pouces, les caméras de stationnement ou encore l’éclairage d’ambiance. Les options concernent simplement la peinture métallisée et l’intérieur clair. Impossible donc d’avoir une clim dédiée à l’arrière, un troisième écran, face au passager, ou une banquette coulissante.

Le point techno De série, le MGS6 intègre une belle panoplie d’aides à la conduite, comprenant le centrage sur la voie, l’aide au changement de voie, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, il n’est pas prévu de possibilité de ralentir automatiquement avant un virage ou un rond-point. Tant mieux, car les ADAS fonctionnent encore de façon très nettement perfectible, le centrage sur la voie nous ayant envoyés d’une bande blanche à l’autre lors de notre essai…