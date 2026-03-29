Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?
3. La MGS6 dispose d'un équipement très complet, mais une gamme réduite
Le MGS6 n’existe qu’en une seule finition, la Luxury, très complète. De série, elle offre l’affichage tête haute en réalité augmentée, les sièges électriques chauffants et ventilés, la banquette arrière et le volant eux aussi chauffants, la clim auto bizone, le GPS couplé à un planificateur d’itinéraire, le toit panoramique avec vélum, la pompe à chaleur, les aides à la conduite complètes, le système V2L, la sono à 11 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil avec dock à induction réfrigéré, les jantes en alliage de 20 pouces, les caméras de stationnement ou encore l’éclairage d’ambiance. Les options concernent simplement la peinture métallisée et l’intérieur clair. Impossible donc d’avoir une clim dédiée à l’arrière, un troisième écran, face au passager, ou une banquette coulissante.
Le point techno
De série, le MGS6 intègre une belle panoplie d’aides à la conduite, comprenant le centrage sur la voie, l’aide au changement de voie, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, il n’est pas prévu de possibilité de ralentir automatiquement avant un virage ou un rond-point. Tant mieux, car les ADAS fonctionnent encore de façon très nettement perfectible, le centrage sur la voie nous ayant envoyés d’une bande blanche à l’autre lors de notre essai…
Equipements et options
Version : 244 LUXURY 77 KWH
Equipements de sécurité
Alarme
Allumage automatique des feux
Accès et démarrage sans clé
Gestion intelligente des feux de route (IHC)
Feux AR à LED
Alerte de circulation transversale AR (RCTA)
Feux de jour à LED
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central
2 prises ISOFIX à l'AR
Equipements de confort
Accoudoir central AR
Banquette AR rabattable 60/40
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions avec fonction mémoire
Frein de stationnement électronique
Capteurs de stationnement AV/AR
Radio AM/FM/DAB+
Rétroviseur intérieur photochromatique
Système de navigation
Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation AR
Vitres et lunette AR surteintées
Volant chauffant
Siège passager AV réglable 4 directions
Rétroviseurs extérieurs à mémoire
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire
Vitres électriques AV/AR à impulsion
Ecran tactile 12,8"
Sièges AV chauffants (3 niveaux) et ventilés (1 niveau)
Sièges AR extérieurs chauffants (1 niveau)
Sièges AR de deuxième rangée inclinables sur 2 niveaux
Volant multifonction en similicuir
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20’’
Jantes alliage 19"
Barres de toit
Sellerie similicuir/velours gris foncé
Toit panoramique en verre avec store électrique
Peinture métallisée Dover White
Autres équipements
ESP
Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)
Capteur de pluie
Maintien d'urgence sur la voie (ELK)
Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)
Système V2L (Vehicle to Load)
Câble de recharge Type 2 Mode 3
Teinte de carosserie Dover White
Sélection des modes de conduite
SSE
HDC
Eclairage d'ambiance
Surveillance des angles morts (BSD)
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)
Hayon électrique avec pédale virtuelle
Phares AV à LED
Calandre à volets actifs (AGS)
Aide au changement de voie (LCA)
Pompe à chaleur
Fonction «One-Pedal»
Assistant de conduite intelligent (ICA)
Caméra 360°
Fonction "follow me home"
Avertisseur de somnolence (DMS)
Compteur numérique 10,25"
Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)
Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
Pré-conditionnement de la batterie
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Planificateur d'itinéraire EV
Système iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées
Raccourci de personnalisation des aides à la conduite
ESA
Plancher de coffre à deux niveaux
Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music intégrés
11 HP
Affichage tête haute à réalité augmentée
4 ports USB Type C (2 AV + 2 AR)
Chargeur sans fil ventilé 50 W pour smartphone
Options disponibles
-
Peinture métallisée Stratford Gold:
650 €
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