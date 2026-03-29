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Mg Mgs6

Essai

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

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6. La fiche technique de la MGS6

 

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

 

Les chiffres clés

Mg Mgs6 244 LUXURY 77 KWH
Généralités  
Finition LUXURY
Date de commercialisation 02/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,70 m
Largeur sans rétros 1,91 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,83 m
Volume de coffre mini 493 L
Volume de coffre maxi 1 910 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 983 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 244 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 530 km
Capacité batterie 77 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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