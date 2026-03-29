Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Le MGS6 (244 ch, dès 44 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV électriques du segment D, qui comprend notamment :

- Citroën ë-C5 (210 ch, dès 40 290 €)

- Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)

- Opel Grandland (213 ch, dès 40 100 €)

- Peugeot e-5008 (210 ch, dès 45 090 €)

- Skoda Enyaq (204 ch, dès 46 950 €)

- Tesla Model Y (env. 275 ch, dès 39 990 €)

- Toyota BZ4X Lounge (224 ch, dès 48 990 €)

- Volkswagen ID.4 (190 ch, dès 41 500 €)