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Mg Mgs6

Essai

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

12  

5. Quelle est la note décrochée par le MGS6 ?

 

Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?

Le MGS6 (244 ch, dès 44 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV électriques du segment D, qui comprend notamment :

- Citroën ë-C5 (210 ch, dès 40 290 €)

- Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)

Opel Grandland (213 ch, dès 40 100 €)

- Peugeot e-5008 (210 ch, dès 45 090 €)

- Skoda Enyaq (204 ch, dès 46 950 €)

Tesla Model Y (env. 275 ch, dès 39 990 €)

- Toyota BZ4X Lounge (224 ch, dès 48 990 €)

- Volkswagen ID.4 (190 ch, dès 41 500 €)

MGS6
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
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