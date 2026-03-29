Le nouveau MGS6 est-il un vrai bon SUV électrique ou un simple prix d’appel ?
5. Quelle est la note décrochée par le MGS6 ?
Le MGS6 (244 ch, dès 44 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV électriques du segment D, qui comprend notamment :
- Citroën ë-C5 (210 ch, dès 40 290 €)
- Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)
- Opel Grandland (213 ch, dès 40 100 €)
- Peugeot e-5008 (210 ch, dès 45 090 €)
- Skoda Enyaq (204 ch, dès 46 950 €)
- Tesla Model Y (env. 275 ch, dès 39 990 €)
- Toyota BZ4X Lounge (224 ch, dès 48 990 €)
- Volkswagen ID.4 (190 ch, dès 41 500 €)
|MGS6
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,9 /20
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