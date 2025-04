Pas une, mais deux usines MG prévues en Europe

La marque chinoise, propriété du géant SAIC, dévoilera cet été le lieu d’implantation de son premier site de production en Europe, c’est ce qu’affirment nos confrères d’Automotive News Europe.

Visiblement, Mg va privilégier un site flambant neuf plutôt que de réhabiliter une usine déjà existante. Cette dernière devrait produire 100 000 unités par an et la production débuterait d’ici 12 à 16 mois à compter de l’annonce officielle.

Ce n’est pas tout puisqu’un deuxième site est en projet, d’une capacité équivalente. Si la Turquie reste une piste sérieuse, aucun pays n’a pour le moment fuité. Seulement, le gouvernement chinois aurait mis en garde les constructeurs automobiles nationaux contre tout investissement dans les pays européens ayant voté en faveur des droits de douane. L’Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie, qui ont voté contre, pourraient aussi accueillir une usine MG.

Les taxes douanières imposées par l’Europe changent évidemment la donne. Le taux le plus élevé, infligé justement à MG, atteint à 35,3 % auxquels il faut ajouter les 10 % de taxes mises en place auparavant.

BYD a pris les devants

De son côté BYD n’a pas attendu ces sanctions pour envisager son implantation en Europe. Ainsi, une prochaine usine en Hongrie devrait produire 300 000 unités par an, tandis qu’un second site, cette fois-ci en Turquie, ouvrira en 2026 avec une capacité de 200 000 voitures par an.

En attendant la mise en route de ces usines, les constructeurs européens sont à peu près tranquilles. À titre d’exemple, BYD n’a distribué que 5 415 voitures dans l’hexagone l’an passé et les ventes de MG ont plongé dans le même temps avec 31 567 voitures immatriculées.