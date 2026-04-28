En 2023, Stellantis montait au capital de Leapmotor à hauteur de 51 % afin de notamment, distribuer les modèles chinois sur le continent européen. Si la pilule est moyennement passée à l’époque, la prochaine risque de faire encore plus mal.

Il y a quelques jours, nous évoquions la possibilité que Stellantis utilise une plateforme de son partenaire, notamment pour la prochaine génération d’Opel Mokka. Sans évoquer ce cas précis, le directeur de Leapmotor International, Tianshu Xin, s’est exprimé auprès de nos confrères d’Autocar à l’occasion du Salon de Pékin.

Des futurs composants chez Peugeot, Citroën, Opel…

Il rappelle ainsi que « l’un des principaux atouts de ce partenariat est de tirer le meilleur parti des deux parties. Leapmotor propose un produit très innovant à un prix compétitif, tandis que Stellantis fournit une infrastructure mondiale comprenant le réseau de concessionnaires, les systèmes informatiques, la distribution de pièces détachées etc. » Il s’agit là du constat actuel du partenariat.

En attendant une plateforme commune

En revanche, il va plus loin en précisant que « l’un des objectifs stratégiques de ce partenariat est de générer des synergies, notamment au niveau de l’exploitation des plateformes et des composants. Environ 65 % des composants Leapmotor sont fabriqués en interne, et Stellantis pourrait ainsi utiliser des pièces Leapmotor dans ses futures plateformes. »

Quant à la notion de plateforme commune, il « n’exclut pas cette option pour le moment, et cette idée prometteuse est actuellement à l’étude ».

Cette stratégie inédite, mais logique dans le cadre d’un partenariat, pourrait être combinée à celle qui consiste à prioriser quatre marques du groupe Stellantis (Peugeot, Jeep, Ram et Fiat) et de rendre les autres moins à la pointe de la technologie.