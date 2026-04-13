Stellantis osera-t-il utiliser la base chinoise de Leapmotor pour les futur Alfa Romeo Junior ?

Que va faire la nouvelle direction de Stellantis du partenariat avec Leapmotor, ce constructeur chinois dont le groupe est monté au capital en 2023 et distribue désormais les modèles sur le marché européen ? Si Antonio Filosa a tendance à défaire beaucoup de projets lancés par son prédécesseur Carlos Tavares, il semble vouloir accélérer la collaboration avec Leapmotor.

Leapmotor disposera très prochainement de ses propres capacités de production en Espagne grâce à Stellantis et, on l’a entendu récemment, pourrait même prêter au moins l’une de ses plateformes techniques pour le développement de prochains modèles de la marque Opel.

Un Opel Mokka cousin du B03X ?

C’est notamment la conception du nouvel Opel Mokka de seconde génération qui pourrait bénéficier de cette technologie chinoise. Stellantis évaluerait en effet la possibilité de reprendre l’architecture technique du B03X, ce nouveau petit SUV urbain, pour équiper le crossover allemand au lieu de ses propres plateformes.

Il s’agirait d’une grande première pour Stellantis, qui confirmait d’ailleurs récemment des discussions avec plusieurs grands acteurs automobiles au sujet de partenariats en Europe.

Un Alfa Romeo à la technologie chinoise, vraiment ?

Plus étonnant, Stellantis songerait d’après les journalistes de Reuters à utiliser cette plateforme du Leapmotor B03X pour d’autres modèles : on parle de la prochaine génération de l’Alfa Romeo Junior, ce crossover urbain lancé sur le marché à la fin de l’année 2024 ! Compte tenu du positionnement plus « premium » de la marque italienne par rapport à celui d’Opel, mais aussi sa vocation à proposer des véhicules au tempérament sportif, il s’agirait là d’un sacré renoncement philosophique.

Rappelons qu’Antonio Filosa doit présenter son plan complet de redressement du groupe Stellantis au mois de mai prochain. Il précisera à ce moment-là l’étendue des partenariats techniques avec Leapmotor.