Alfa Romeo, Jeep, Opel : les futurs modèles à gros potentiel que prépare Stellantis

Comme attendu, le directeur de Stellantis Antonio Filosa a dévoilé le 21 mai dernier les grandes lignes de son projet de redressement du groupe. Ce plan s’oppose à plusieurs niveaux aux décisions de son prédécesseur Carlos Tavares et prévoit de positionner Peugeot, Fiat, Jeep et Ram en tant que marques « leaders » en confiant un rôle moins important à Citroën, Alfa Romeo, Maserati ou Dodge (et en réduisant d’autant plus la portée de Lancia et DS Automobiles).

Comme on l’a vu il y a quelques jours, Fiat doit devenir l’un des piliers du groupe et cette conférence était l’occasion de découvrir pour la première fois des images officielles du Grizzly, ce nouveau SUV familial compact rival du Dacia Duster possédant sans doute aussi un fort potentiel commercial chez nous et en dehors de l’Europe. On a aussi vu la future petite microcitadine électrique de Fiat, cousine de la prochaine Citroën 2CV, mais aussi un nouveau quadricycle lourd (Quattrolino) rejoignant la Topolino dans la gamme des voiturettes électriques interdites de voies rapides.

Des véhicules intéressants chez Alfa Romeo, Jeep et même Opel

Parlons maintenant des images montrant de futurs véhicules tout aussi importants annoncés à l’occasion de cette présentation, affichés brièvement pendant la conférence et basés sur la nouvelle architecture STLA One (conçue pour les modèles citadins, compacts et familiaux).

Le premier d’entre eux concerne Alfa Romeo : il s’agit, comme vous pouvez le voir ci-dessous, d’une sorte de compacte légèrement surélevée au profil très rondouillard. D’après la communication du constructeur, c’est vraisemblablement le projet de modèle « C-SUV » évoqué par Antonio Filosa dans la présentation, qui pourrait reprendre le nom « Giulietta » utilisé pour la dernière fois sur une compacte familiale commercialisée entre 2010 et 2020. Le design pourrait évoluer d’ici la présentation du modèle de série, attendu avant l’année 2030.

Un nouveau Jeep Renegade ?

L’autre véhicule intéressant montré quelques secondes pendant la présentation concerne Jeep : il prend la forme d’un SUV aux lignes très carrées et à la face avant verticale, franchement massive. Sa silhouette affiche une faible surface vitrée et un pare-brise peu incliné, à la façon des récents Toyota Land Cruiser et autres Land Rover Defender.

Là encore, il s’agit d’une vision conceptuelle probablement encore loin du modèle définitif. Mais on se dit que cette silhouette conviendrait parfaitement à un remplaçant du Jeep Renegade, en toute fin de carrière chez nous (mais tout juste relancé de l'autre côté de l'Atlantique grâce à de nouvelles améliorations).

Quel est ce modèle Opel ?

Reste aussi à savoir ce qu’annonce le véhicule visible ci-dessous (toujours issu de la même présentation), montrant un véhicule Opel au long capot et au profil effilé. S’agit-il d’une simple illustration conçue pour la conférence ou annonce-t-il vraiment une voiture de série au design spectaculaire ? On le sait, Opel prépare un SUV compact électrifié utilisant une plateforme technique fournie par Leapmotor. Rien à voir, a priori, avec une voiture aussi audacieuse stylistiquement que celle visible dans cette image.

Notons que la Peugeot visible dans l’image de « famille » STLA One montrée pendant la présentation semble reprendre les lignes du concept-car Polygon dévoilé il y a quelques mois. La future 208 électrique inspirée de ce concept-car doit arriver en 2027, juste avant d’être rejointe par la prochaine Opel Corsa électrique.