La nouvelle Fiat Pandina électrique aura un design vraiment étrange

La grande conférence du plan « FastLane 2030 » donnée par la direction de Stellantis hier était l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés produit intéressantes, notamment au sein de la marque Fiat.

Outre le nouveau SUV Grizzly, dévoilé aussi bien dans sa version normale que sa variante « Fastback » au profil fuyant, le constructeur italien a montré d’autres nouveautés importantes pour sa gamme future.

Une Pandina cousine de la nouvelle Citroën 2CV

A droite dans l’image de tête de cet article, la prochaine Pandina affiche un design pour le moins singulier. Cette microcitadine électrique, au style cubique et très peu conventionnel, devrait reposer sur la même architecture que la prochaine Citroën 2CV également montée il y a quelques heures par le directeur de la marque aux chevrons.

On parle comme pour la Française d’un véhicule répondant à la nouvelle réglementation européenne pensée pour des petites microcitadines électriques aux normes spécifiques, pensées comme de vraies voitures mais une vocation purement urbaine. Le prix de base se situera sous les 15 000€ et la voiture devrait se contenter de batteries à la capacité limitée. Sachant que la Citroën 2CV est attendue pour 2028, l’Italienne devrait arriver vers cette date.

Une quattrolino sans permis à quatre places

Le petit véhicule vert à la gauche de l’image, sous le tricycle Tris qu’on avait revu au dernier salon de Bruxelles, c’est la Quattrolino : une nouvelle voiture électrique sans permis conçue comme une sorte de Topolino à quatre places. Elle n’aura pas le droit d’aller sur les voies rapides et les autoroutes, se limitera comme sa petite sœur à moins de 50 km/h en vitesse maximale et possédera une petite batterie rechargeable sur prise normale. Pour l’instant, on ne connaît pas sa date de sortie.