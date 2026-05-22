Fiat dévoile officiellement le Grizzly, un SUV vraiment taillé pour battre le Dacia Duster

Il y a quelques jours, le très attendu nouveau SUV compact de Fiat fuitait sur Internet grâce à des images montrant un exemplaire au Maroc. Quelques semaines plus tôt, c’est son nom qui se faisait connaître : « Grizzly ».

A l’occasion du grand plan d’Antonio Filosa de redressement du groupe Stellantis dévoilé hier, de nombreux nouveaux véhicules attendus prochainement ont été dévoilés. Le Fiat Grizzly en fait partie : le constructeur italien confirme effectivement le nom « Grizzly » et on peut même observer les différences entre les deux types de carrosseries après avoir d’abord découvert sa variante « Fastback » grâce à la fuite marocaine.

Un Grizzly et un Grizzly Fastback

Comme attendu donc, ce Fiat Grizzly laissera le choix entre une version « classique » à la silhouette très proche de celle du Citroën C3 Aircross et de l’Opel Frontera (logique puisqu’il se base sur la même architecture technique) et une déclinaison « Fastback » au profil « façon coupé » comme un Renault Arkana.

La face avant, très verticale, rappelle un peu celle de la citadine Grande Panda mais avec une calandre un peu plus fine et entièrement éclairée de LED (avec deux ouvertures dessous).

Essence, hybride et électrique

Comme le Citroën C3 Aircross et les autres véhicules du groupe Stellantis basés sur l’architecture Smartcar, ce nouveau Grizzly laissera le choix entre une variante essence (très probablement avec le moteur Turbo 100 chevaux), une déclinaison à hybridation légère et boîte automatique (de 145 chevaux) et au moins une version 100 % électrique, qui devrait hélas composer avec une autonomie assez limitée (à cause d’accumulateurs de 54 kWh.

Ce nouveau SUV familial compact (ou citadin, sa taille étant à la lisière entre les deux catégories !) de Fiat, conçu pour attaquer le Dacia Duster, sera officiellement présenté à l’occasion du prochain Mondial de l’automobile de Paris.