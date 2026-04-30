Voici le nouveau Fiat Grizzli qui espère dévorer le Dacia Duster et le Jaecoo 5

Ça commence à faire longtemps qu’on le voit régulièrement sur les routes. L’année dernière, déjà, nous le croisions dans l’enceinte de l’usine de Mirafiori de Fiat en Italie à l’occasion de l’essai de la nouvelle 500 thermique. Des prototypes camouflés passent devant l’objectif des photographes espions depuis plusieurs années.

On a même désormais une petite idée de son nom : aux dernières nouvelles, le nouveau SUV compact de Fiat basé sur la plateforme Smart Car (Fiat Grande Panda, Citroën C3, C3 Aircross, Opel Frontera…) pourrait s’appeler « Grizzli ».

Le voilà sans camouflage !

La bonne nouvelle, c’est que ce nouveau SUV de Fiat (dont la présentation officielle doit intervenir d’ici la fin de l’année 2026) vient de se faire surprendre sans aucun camouflage pour la première fois.

L’image ci-dessous a été prise au Maroc, près de l’usine Stellantis de Kenitra au Maroc, par « Test Drive Maroc » et « Motocar Insight ». Très révélatrice, l’image permet de détailler tout le design du véhicule qui adopte résolument une approche « SUV Coupé ». Sous cet angle et avec cette couleur, il fait d’ailleurs franchement penser au Ford Capri au niveau de la découpe de sa partie arrière et de ses feux. L’avant, lui, semble proche de celui de la Grande Panda même si on ne peut pas l’observer dans le détail pour l’instant.

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Le bon véhicule pour attaquer le Dacia Duster ?

On le sait, Fiat prévoit deux déclinaisons de carrosseries pour ce nouveau modèle : il y aura aussi une mouture à la partie arrière plus « verticale », qui pourrait elle aussi s’appeler « Grizzli » comme le rapportent les spécialistes d’ItalPassion.

L’engin laissera probablement le choix entre des moteurs essence et des versions à hybridation légère et boîte automatique. Avec aussi une déclinaison 100 % électrique comme les Grande Panda et autres Citroën ë-C3 Aircross ? C’est probable. Rendez-vous d’ici quelques mois au plus tard pour sa présentation officielle.