Fiat n’y va pas avec le dos de la cuillère. Plutôt que de lancer un SUV, la marque en proposera deux. Le premier s’apparente à un SUV classique, tandis que le second, le Fastback, joue davantage la carte du style avec notamment une lunette arrière beaucoup plus inclinée.

Que ce soit pour le Grizzly ou le Grizzly Fastback, ils portent bien leur nom puisqu’il s’en dégage une certaine robustesse. Parties avant et arrière très verticales, capot au contraire horizontal, optiques cachées sous un bandeau, flancs verticaux, ces deux Fiat ne connaissent pas les courbes. Pour ce qui est de l’intérieur, le constructeur souhaite encore garder le secret.

Avec une longueur de 4,50 m pour les deux déclinaisons, le Grizzly se place dans la fourchette basse des SUV du segment C, à l’image d’un Peugeot 3008 (4,54 m). À titre d’exemple, un Citroën C5 Aircross mesure 4,65 m et un Ford Kuga s’allonge sur 4,61 m.

Le Dacia Duster dans le viseur

Pourtant, le Grizzly s’attaquera à plus petit que soit, en l’occurrence le Dacia Duster (4,34 m). Malgré tout, la tâche est rude tant le rapport prix/prestation du roumain est haut perché. Fiat indique que ses Grizzly « établissent une nouvelle référence en matière de praticité, offrant un espace intérieur remarquable ainsi qu’un volume de coffre parmi les meilleurs de leur catégorie ».

Soit, mais le duo doit aussi être proposé à des tarifs raisonnables. Le Grizzly reprend ainsi la base technique du Citroën C3 Aircross et très certainement ses motorisations : essence Turbo de 100 ch, Hybrid de 110 ch et électrique avec une batterie de 54 kWh lui octroyant environ 300 km d’autonomie.

Ce duo sera bien sûr mis en avant sur le stand de Fiat du prochain Mondial de l’automobile. Le constructeur indique une commercialisation en Europe, au second semestre 2026.