La partie arrière du nouveau SUV de Fiat, le Grizzly, paraît vraiment étrange

Fiat a fini par lever le voile sur le Grizzly, ce nouveau SUV compact déjà surpris à plusieurs reprises au Maroc par des photographes « espions ». Le constructeur italien a officiellement présenté les deux déclinaisons de ce nouveau modèle, l’un avec une carrosserie de SUV classique et l’autre avec un profil « façon coupé » à la façon d’un Renault Arkana (ou d’un Peugeot 3008 d'une certaine façon).

Basé sur la plateforme « Smart Car » utilisée par les modèles d’entrée de gamme du groupe Stellantis et agrandie ici au maximum, ce Grizzly mesure 4,5 mètres de long ce qui l’approche des modèles comme le Dacia Bigster (4,57 mètres) ou le Jaecoo 7 (4,5 mètres), ce SUV chinois qui a fait une entrée fracassante en Europe.

L’arrière du Grizzy est singulier

Pour l’instant, Fiat n’a dévoilé aucune photo officielle montrant le Grizzly normal en vue arrière (seulement de la version Fastback). Et il y a peut-être une raison à cela : comme vous pouvez le voir dans ces images publiées en Italie par Quattroruote, l’engin affiche un design surprenant vu de trois quarts arrière.

Il possède une toute petite vitre arrière (qui risque de compliquer un peu la visibilité) mais aussi d’énormes montants C, particulièrement épais. On sent bien, sous cet angle, qu’on parle d’une plateforme Smart Car étendue au maximum : la découpe de la custode arrière est la même que sur les Citroën C3 Aircross et Opel Frontera, avec seulement du volume ajouté derrière. Beaucoup de volume, sachant qu’il y a plus de 10 centimètres d’écart.

On ne connaît pas encore l’intérieur

Reste maintenant à découvrir l’intérieur de ce nouveau Fiat Grizzly, qui n’a pas été non plus dévoilé officiellement pour l’instant. Le Grizzly et le Grizzly Fastback se montreront au prochain Mondial de l’automobile de Paris 2026, donc c’est une affaire de semaines.