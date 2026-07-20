L'intérieur du nouveau Fiat Grizzly est-il plus beau que ceux des Dacia Duster et Bigster ?

Généralement lorsqu’un constructeur lance un nouveau modèle, il choisit un jour pour lever officiellement le voile sur ce véhicule en diffusant toutes les photos et informations au même moment, souvent après avoir publié quelques « teasers » pour attirer l’attention.

Mais pour son nouveau modèle familial, Fiat a visiblement décidé de ne pas suivre cette « procédure ». Le constructeur italien a d’abord dévoilé une première photo où apparaissait le Grizzly Fastback, avant de montrer une autre image des deux déclinaisons de carrosserie du SUV à l’occasion de la grosse conférence de presse donnée par le directeur général de Stellantis Antonio Filosa en mai dernier. Mais depuis, plus rien à part quelques images de plus diffusées la semaine dernière : on attend toujours de connaître tous les détails sur ce nouveau modèle si important pour Fiat qui espère se replacer parmi les constructeurs qui comptent avec lui.

On découvre enfin l’intérieur

Heureusement, on a pu aussi compter sur quelques fuites pour mieux connaître ce Grizzly. Celle d’une image de la partie arrière du Grizzly « normal », par exemple, mais aussi de l’intérieur, en complément de trois images officielles montrant des détails de l'habitacle.

L’occasion de voir pour la première fois la planche de bord de ce nouveau Fiat Grizzly, qui sera bien évidemment commune aux deux versions de carrosserie (Grizzly et Grizzly Sportback). Sachant que le véhicule se positionnera sur le segment des SUV familiaux compacts (avec 4,5 mètres de long soit 5 centimètres de moins qu’un Peugeot 3008 et 7 centimètres de moins qu’un Dacia Bigster), il fait logiquement l’effort d’embarquer un mobilier plus « luxueux » que celui de la citadine Grande Panda.

Mieux que chez Dacia ?

Surtout, Fiat a déjà organisé il y a quelques jours une présentation du modèle au Maroc, où l'engin sera produit. Dans la vidéo ci-dessous, un journaliste peut ainsi faire le tour de la voiture et détailler l'intérieur des deux versions.

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Vous pouvez ainsi vous faire une première idée de cet intérieur, sachant que le Grizzly devra rivaliser avec le Dacia Bigster mais aussi les très encombrants nouveaux SUV chinois comme le Jaecoo 7, déjà très apprécié par la clientèle européenne et fort d’un rapport prix-équipement difficile à battre.

Reste aussi à connaître tous les détails sur la gamme de ce Grizzly qui laissera le choix entre une motorisation essence à hybridation légère de 145 chevaux bien connue au sein du groupe Stellantis, du 100% électrique et possiblement d’autres versions. Mais il devrait falloir attendre jusqu’au Mondial de l’Automobile de Paris à la rentrée pour tout savoir.