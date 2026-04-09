La marque Fiat va-t-elle oser vendre un gros SUV nommé « Grizzli » pour concurrence le Duster ?

Fiat veut revenir à une gamme complète de modèles et plus seulement des dérivés de sa petite 500. C’est pour cela qu’après le crossover urbain 600, la marque italienne a lancé la citadine Grande Panda. Et d’autres nouveautés importantes sont attendues pour cette année avec, pour la première fois depuis la Tipo récemment disparue, le retour d’un vrai véhicule compact.

Ce véhicule compact, apparu plusieurs fois en tests dans des versions très camouflées, prendra même la forme d’un gros crossover familial à l’arrière façon « fastback ». Il reposera sur la plateforme Smartcar déjà utilisée par la Grande Panda, la Citroën C3, le Citroën C3 Aircross et l’Opel Frontera, dans une version allongée au maximum. Pour rappel, cette plateforme a vocation à équiper des véhicules moins haut de gamme que celles des autres modèles citadins et compacts du groupe Stellantis. Avec cette auto, le but sera de concurrencer le Dacia Duster ainsi que les nouveaux SUV chinois low-cost également présents sur ce segment.

« Grizzli » ?

Le nom pourrait lui aussi être une surprise. Comme l’ont repéré les spécialistes d’Italpassion, un département du groupe Stellantis vient de réserver officiellement le nom « Grizzli » au bureau européen de la propriété intellectuelle (EUIPO).

Est-ce le nom de ce nouveau SUV compact de Fiat, censé être présenté officiellement dès cette année 2026 ? C’est fort possible, même si la réservation de ce nom pourrait être liée à d’autres projets. Le nom a en tout cas été déposé dans la catégorie des véhicules et des automobiles, ce qui laisse à penser qu’il désignera un vrai modèle.

Deux SUV

Fiat doit plus exactement lancer deux nouveaux SUV compacts sur le marché européen, qui reposeront sur la même architecture technique. Mais pour l’instant, il n’est pas question de remplacer la berline compacte Tipo sur le marché européen. Il faut rappeler que ce genre de modèles devient toujours plus confidentiel chez nous au fil des ans.