La Peugeot Polygon, c’est la future 208 en exagérant beaucoup

Voilà la suite de la première image publiée par Peugeot le 4 novembre dernier. Après un premier aperçu, la marque au lion dévoile en intégralité le concept-car Polygon dont la couleur et le design rappellent certains show-cars exposés par le constructeur dans les années 80. Impossible, par exemple, de ne pas penser au Quasar de 1984 en regardant cette carrosserie blanche, cet intérieur rouge et ces jantes également teintées de blanc (même si la silhouette n’a plus grand-chose à voir).

Le Polygon mesure « moins de quatre mètres de long », ce qui le place parmi les petites citadines comme la Renault 5 E-Tech (3,92 mètres) et légèrement en-dessous d’une 208 actuelle (4,05 mètres). Sa silhouette très monovolume rappelle plutôt des engins du genre de la Renault Twingo de première génération, surtout qu’elle ne possède que deux portes (de type « papillon » !). Comme tout concept-car qui se respecte, il affiche aussi un habitacle très spectaculaire avec des sièges monoblocs au design singulier, rappelant un peu l’univers des vraies hypercars.

Le volant restera comme ça

L’étrange volant de ce Peugeot Polygon, en revanche, doit bien se retrouver sur les futurs modèles de série du constructeur français. C’est l’Hypersquare qu’on avait déjà vu dans le concept-car Inception présenté en janvier 2023, un volant tout carré équipé d’un écran annonçant une technologie inédite chez Peugeot : comme celui d’un Tesla Cybertruck ou d’un Lexus RZ, ce volant n’est plus rattaché aux roues avant via une direction mécanique classique mais via un simple système électrique sans colonne, avec une démultiplication variable. « L’association d’Hypersquare et de la technologie steer-by-wire offre donc une réactivité et une précision exceptionnelles à haute vitesse, un confort inédit dans les manœuvres, et sensation d’hyper agilité unique », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Peugeot ne donne pas de détails sur la motorisation de ce concept-car, qu’on imagine bien évidemment électrique. La marque précise qu’il existera trois configurations de ce concept-car Polygon, toutes disponibles « virtuellement » dans le jeu vidéo Fortnite dans quelques jours.

La future 208 doit ressembler à ça

Comme l’Inception avant lui, ce Polygon doit surtout donner une indication précise sur l’évolution du design de Peugeot pour les prochains modèles de série et notamment la 208 de troisième génération, attendue d’ici 2027 au plus tard.

Cette future 208 de troisième génération se voudra évidemment moins extravagante dans son design et sa philosophie de conception, mais elle doit bien afficher ce langage stylistique en plus d’embarquer ce fameux volant sans connexion mécanique avec les roues. Le modèle actuel se fait battre à la régulière par la Renault Clio en France et en Europe, après avoir pourtant réussi à devenir la voiture neuve la plus vendue du Vieux Continent en 2022. Une chose est sûre : elle va changer encore plus radicalement que sa rivale de la marque au losange !