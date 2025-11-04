Ce concept Peugeot annonce vraiment le style des futurs modèles

Non, il ne s’agit pas d’un énième SUV. Pour une fois, le concept d’un constructeur généraliste fait l’impasse sur une grande calandre, des passagers de roues proéminents ou encore une garde au sol surélevée.

Avec son Polygon, Peugeot présente au contraire une petite voiture à vocation urbaine à seulement trois portes, et à la silhouette monovolume. On se croirait dans les années 90, une époque à laquelle Renault sortait une certaine Twingo, aux ingrédients proches.

Si l’on se réfère au passé, la marque au lion pense avant tout à l’avenir puisque ce Polygon exprime « le design félin qui incarne sa vision du futur. » Voici la seule description de ce concept hormis son intérieur « réinventé » et la présence du volant Hypersquare associé à une direction by-wire. Peugeot préfère donner rendez-vous le 12 novembre à 13h sur Youtube pour une keynote.

La future Peugeot 208 en approche

En attendant, nous devons nous contenter de cette seule image. On note que les espaces vitrés sont généreux, les grandes roues rappellent le volant Hypersquare et l’ensemble apparaît plutôt lisse, même si les galbes restent présents. Sans le logo sur la grande porte latérale, il serait difficile de deviner qu’il s’agit d’une Peugeot.

Pourtant, ce concept n’a rien de gratuit et certaines de ses lignes se retrouveront sur la prochaine génération de 208. De son côté, Renault a complètement revu le style de sa Clio VI, Peugeot aurait tort de s’en priver. D’ailleurs, le directeur de Peugeot, Alain Favey, nous l’a confirmé il y a peu : « Polygon est une projection crédible de ce qui pourrait devenir une voiture du segment B. » Il faut donc s’attendre à voir des lignes tendues pour celle qui n’interviendra pas sur le marché avant 2027.