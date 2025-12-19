Amendes à l'étranger : voici pourquoi vous allez payer, mais aussi pourquoi votre permis est encore à l'abri
Ce vendredi annonce le début des vacances de Noël, une période de fêtes dans laquelle vous serez peut-être amené à partir à l’étranger. Pour ceux qui se rendent dans les pays voisins, sachez que les amendes ne s’arrêtent pas à la frontière.
Il n’y a pas qu’en France que les radars automatiques scrutent votre vitesse au kilomètre/heure près. C’est aussi le cas un peu partout en Europe et si vous commettez une infraction à l’étranger, attendez-vous à recevoir un courrier.
Depuis 2015, la poursuite transfrontalière est facilitée dans l’Union européenne pour huit infractions routières :
- Excès de vitesse
- Non-port de la ceinture de sécurité
- Franchissement d’un feu rouge
- Conduite en état d’ivresse
- Conduite sous l’emprise de drogues
- Non-port du casque
- Circulation sur une voie interdite
- Utilisation d’un téléphone portable en conduisant
À savoir que si vous commettez une de ces infractions sans interpellation dans le pays, la sanction sera envoyée directement dans votre boîte aux lettres. À noter qu’il est possible de contester l’amende en suivant scrupuleusement la procédure du pays en question.
Au total, l’échange d’informations est en place dans 20 pays* dans l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Italie.
Les points sauvegardés
Si vous n’échappez pas à l’amende, aucun point n’est retiré à un permis français en cas d’infraction à l’étranger. Détail qui à son importance, en cas de suspension de permis, pour un grand excès de vitesse par exemple, cette interdiction de circuler s’applique uniquement dans le pays où l’infraction a été commise, pas en France. Les forces de l’ordre allemandes ou belges ne peuvent donc pas confisquer le permis de conduire d’un automobiliste français.
Seulement, ce dernier cas pourrait évoluer d’ici à 2030. Une directive européenne imposera aux autorités de s’informer mutuellement du retrait ou de la suspension d’un permis de conduire pour certaines infractions. Par exemple, un permis français suspendu en Allemagne pour conduite sous l’emprise d’alcool le sera également en France.
(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération