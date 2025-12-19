Amendes à l'étranger : voici pourquoi vous allez payer, mais aussi pourquoi votre permis est encore à l'abri

Il n’y a pas qu’en France que les radars automatiques scrutent votre vitesse au kilomètre/heure près. C’est aussi le cas un peu partout en Europe et si vous commettez une infraction à l’étranger, attendez-vous à recevoir un courrier.

Depuis 2015, la poursuite transfrontalière est facilitée dans l’Union européenne pour huit infractions routières :

Excès de vitesse

Non-port de la ceinture de sécurité

Franchissement d’un feu rouge

Conduite en état d’ivresse

Conduite sous l’emprise de drogues

Non-port du casque

Circulation sur une voie interdite

Utilisation d’un téléphone portable en conduisant

À savoir que si vous commettez une de ces infractions sans interpellation dans le pays, la sanction sera envoyée directement dans votre boîte aux lettres. À noter qu’il est possible de contester l’amende en suivant scrupuleusement la procédure du pays en question.

Au total, l’échange d’informations est en place dans 20 pays* dans l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Italie.

Les points sauvegardés

Si vous n’échappez pas à l’amende, aucun point n’est retiré à un permis français en cas d’infraction à l’étranger. Détail qui à son importance, en cas de suspension de permis, pour un grand excès de vitesse par exemple, cette interdiction de circuler s’applique uniquement dans le pays où l’infraction a été commise, pas en France. Les forces de l’ordre allemandes ou belges ne peuvent donc pas confisquer le permis de conduire d’un automobiliste français.

Seulement, ce dernier cas pourrait évoluer d’ici à 2030. Une directive européenne imposera aux autorités de s’informer mutuellement du retrait ou de la suspension d’un permis de conduire pour certaines infractions. Par exemple, un permis français suspendu en Allemagne pour conduite sous l’emprise d’alcool le sera également en France.

(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie.