Ce qu’on croise dans les rues de Paris après Rétromobile dépasse tout ce qu’on peut imaginer

L’édition 2026 du salon Rétromobile 2026 vient de se terminer. On a entendu quelques visiteurs se plaindre du prix (jugé souvent trop élevé) des modèles exposés dans le hall réservé aux véhicules à moins de 30 000€, mais aussi de la trop forte concentration en véhicules d’exception inabordables et de la rallonge demandée par l’organisateur pour l’Ultimate Supercar Garage réservé aux modèles actuels présentés par les constructeurs. Dans l’ensemble, il y avait tout de même un sacré niveau sur l’évènement et, à nouveau, des autos exceptionnelles de toutes les époques à découvrir.

Et dans ce genre d’évènement, le plus fou reste peut-être de voir les véhicules exposés se mouvoir avant et après leur installation sur les stands. Ce dimanche après 19 heures, alors que nous démontions le stand Caradisiac, tout ce petit monde a dû trouver son chemin hors des locaux du Parc des Expositions. Certains modèles, comme la Talbot-Lago « Goutte d’eau » de 1938 vendue aux enchères 6,7 millions d’euros par la maison Gooding Christie’s, ont simplement été poussés « à la main » jusqu’aux camions les chargeant en direction d’un lieu où elles seront ensuite récupérées par leurs propriétaires.

Une Bugatti Type 57 sur la route

D’autres, comme une rarissime Bugatti Type 57 en voie de restauration, sont tout simplement revenus à leur fonction primaire : celle de se déplacer avec l’aide de leur moteur. On pouvait ainsi observer, non loin des halls du Parc des Expositions, des machines absolument hors normes bloquées dans des bouchons surréalistes. A quelques mètres de là, c’est le quatuor de Bugatti Veyron présentes dans le hall de l’Ultimate Supercar Garage qui déambulait dans les allées. Un grand nombre des modèles exposés sur l’évènement est carrément parti par la route !

Alors la prochaine fois que vous venez à Rétromobile ou dans un évènement du genre, ça vaut peut-être le coup de rester traîner un peu dans les rues environnantes après l’exposition. Il y a parfois de sacrées jolies surprises à voir !