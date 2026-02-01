Du changement en prévision pour la Porsche Panamera dont le lifting devrait être présenté dans le courant de l’année 2027

Essais hivernaux pour la Porsche Panamera de troisième génération. Cette voiture qui a été surprise en plein test par nos chasseurs de scoop est la version restylée de la grande berline de Porsche. Une voiture thermique qui affiche un volume de vente plus important que son pendant électrique Taycan et qui est donc d’un intérêt majeur pour la marque sportive.

Cette auto existe en une multitude de versions de 363 à 795 ch, certaines sont thermiques d’autres hybrides rechargeables (avec une autonomie électrique de plus de 90 km), elles sont à deux ou quatre roues motrices. Une transmission intégrale bien pratique lorsqu’il s’agit d’affronter les routes enneigées près du cercle polaire arctique.

Retouches limitées sur la partie avant

Sur les prototypes photographiés de cette Porsche Panamera restylée, on découvre quelques modifications. Celles-ci concernent le bouclier avant, dont les lignes ont été légèrement modifiées, les projecteurs bénéficient également de quelques modifications. Ainsi le logo Porsche illuminé, situé auparavant au centre des phares Matrix LED, se trouve désormais positionné dans la pointe basse du phare. Il y a aussi un nouveau radar intégré au pare-brise. Il ressemble furieusement à celui dont s’équipe le Porsche Macan Electric. Si toutes ses modifications ne révolutionnent pas la ligne du modèle, on sent que la marque Porsche est prête à faire des efforts pour maintenir sa Porsche Panamera au catalogue.

Plus de chevaux pour la Panamera restylée ?

Sur la partie arrière, on découvre que le bouclier et le diffuseur affichent un design différent de celui de l’actuel modèle. Impossible de savoir si l’équipement de l’auto bénéficiera de quelques retouches, la planche de bord étant récente et l’instrumentation reprise de la Taycan il n’y a pas de raison qu’il y ait des bouleversements dans l’habitacle. Pour les motorisations en revanche, Porsche ayant pris l’habitude à chaque restylage de faire progresser la puissance de ses moteurs, et l’on peut tout à fait imaginer que les motorisations gagnent quelques chevaux de plus. Et pour les motorisations hybrides rechargeables, il pourrait y avoir une augmentation de l’autonomie électrique afin d’arriver à dépasser les 100 km.