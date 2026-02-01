Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche Panamera 3

Du changement en prévision pour la Porsche Panamera dont le lifting devrait être présenté dans le courant de l’année 2027

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

2  

SCOOP – La Porsche Panamera de troisième génération est arrivée en 2023, il est donc temps pour la marque allemande de préparer son restylage. Cette Porsche Panamera restylée sera présentée l’année prochaine, et pour le moment, ce sont des prototypes servant aux essais de validation qui ont été vus sur la neige scandinave.

Du changement en prévision pour la Porsche Panamera dont le lifting devrait être présenté dans le courant de l’année 2027

Essais hivernaux pour la Porsche Panamera de troisième génération. Cette voiture qui a été surprise en plein test par nos chasseurs de scoop est la version restylée de la grande berline de Porsche. Une voiture thermique qui affiche un volume de vente plus important que son pendant électrique Taycan et qui est donc d’un intérêt majeur pour la marque sportive.

Cette auto existe en une multitude de versions de 363 à 795 ch, certaines sont thermiques d’autres hybrides rechargeables (avec une autonomie électrique de plus de 90 km), elles sont à deux ou quatre roues motrices. Une transmission intégrale bien pratique lorsqu’il s’agit d’affronter les routes enneigées près du cercle polaire arctique.

La Porsche Panamera continue à bien se vendre et c’est pourquoi le constructeur allemand Porsche n’est pas prêt à se séparer de cette auto dont l’espérance de vie pourrait dépasser 2030. Le restylage qui s’annonce est là pour la faire durer le plus longtemps possible. 
La Porsche Panamera continue à bien se vendre et c’est pourquoi le constructeur allemand Porsche n’est pas prêt à se séparer de cette auto dont l’espérance de vie pourrait dépasser 2030. Le restylage qui s’annonce est là pour la faire durer le plus longtemps possible. 

Retouches limitées sur la partie avant

Sur les prototypes photographiés de cette Porsche Panamera restylée, on découvre quelques modifications. Celles-ci concernent le bouclier avant, dont les lignes ont été légèrement modifiées, les projecteurs bénéficient également de quelques modifications. Ainsi le logo Porsche illuminé, situé auparavant au centre des phares Matrix LED, se trouve désormais positionné dans la pointe basse du phare. Il y a aussi un nouveau radar intégré au pare-brise. Il ressemble furieusement à celui dont s’équipe le Porsche Macan Electric. Si toutes ses modifications ne révolutionnent pas la ligne du modèle, on sent que la marque Porsche est prête à faire des efforts pour maintenir sa Porsche Panamera au catalogue.

Peu de changements seront apportés à la ligne du véhicule lors de son lifting. Nos chasseurs de scoop ont découvert des projecteurs qui évoluent un peu, de légères modifications au niveau des boucliers et un diffuseur redessiné.
Peu de changements seront apportés à la ligne du véhicule lors de son lifting. Nos chasseurs de scoop ont découvert des projecteurs qui évoluent un peu, de légères modifications au niveau des boucliers et un diffuseur redessiné.

Plus de chevaux pour la Panamera restylée ?

Sur la partie arrière, on découvre que le bouclier et le diffuseur affichent un design différent de celui de l’actuel modèle. Impossible de savoir si l’équipement de l’auto bénéficiera de quelques retouches, la planche de bord étant récente et l’instrumentation reprise de la Taycan il n’y a pas de raison qu’il y ait des bouleversements dans l’habitacle. Pour les motorisations en revanche, Porsche ayant pris l’habitude à chaque restylage de faire progresser la puissance de ses moteurs, et l’on peut tout à fait imaginer que les motorisations gagnent quelques chevaux de plus. Et pour les motorisations hybrides rechargeables, il pourrait y avoir une augmentation de l’autonomie électrique afin d’arriver à dépasser les 100 km.

Pour le restylage de la Porsche Panamera, la marque allemande pourrait s’affranchir de modifier la partie habitacle qui est suffisamment moderne, à part peut-être une mise à jour logicielle de l’interface d’infodivertissement. Pour les motorisations en revanche une légère augmentation des puissances proposées est toujours envisageable.
Pour le restylage de la Porsche Panamera, la marque allemande pourrait s’affranchir de modifier la partie habitacle qui est suffisamment moderne, à part peut-être une mise à jour logicielle de l’interface d’infodivertissement. Pour les motorisations en revanche une légère augmentation des puissances proposées est toujours envisageable.

Photos (13)

Voir tout
2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche Panamera 3

Porsche Panamera 3

SPONSORISE

Actualité Porsche

Voir toute l'actu Porsche

Toute l'actualité

Voir toute l'actu