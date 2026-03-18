Porsche veut gagner de l’argent avec des voitures de sport plus chères et ça se comprend

Référence incontestable de la rentabilité chez les marques automobiles à gros volumes, Porsche a vu ses bénéfices s’écrouler de 99 % l’année dernière. La faute à la baisse du marché chinois, aux taxes douanières mises en place par l’administration américaine et à des volumes de voitures électriques pas aussi importants que prévu pour la marque qui prévoyait que cette technologie atteigne 80 % de ses ventes en Europe d’ici 2030. Porsche a donc dû lancer de coûteux investissements pour développer de nouveaux modèles thermiques et revoir toute sa stratégie à moyen terme, ce qui a évidemment eu un impact très négatif sur ses finances.

Outre l’arrivée d’un nouveau SUV thermique basé sur le Q5 pour remplacer l’ancien Macan, Porsche prépare pour la fin de la décennie un très gros SUV positionné au-dessus des Cayenne thermiques et électriques. Et le développement de véhicules plus haut de gamme et exclusifs sera l’une des clés de la nouvelle stratégie de Porsche pour retrouver une forte rentabilité.

De grosses Porsche exclusives, y compris des « modèles à deux portes »

Dans sa conférence sur les résultats complets de Porsche, le nouveau directeur de la marque Michael Leiters a eu des mots intéressants sur la stratégie de la marque : « on va travailler à l’expansion de notre gamme vers des segments à plus forte rentabilité. Pour cela, on étudie de nouveaux modèles placés au-dessus du Cayenne, mais aussi des véhicules plus exclusifs que nos véhicules à deux portes actuels ».

Porsche planche donc aussi sur au moins un nouveau modèle de voiture « à deux portes » placé au-dessus de la 911, un véhicule qui a d’ailleurs vu ses ventes grimper dans le monde en 2025 alors que tous les autres de la gamme ont chuté.

Reste à savoir si Porsche parle d’une vraie supercar capable de rivaliser avec les récentes Ferrari F80 et McLaren W1, comme la 918 Spyder pouvait déjà le faire contre la Ferrari LaFerrari et la McLaren P1 au début des années 2010. Il paraît plus probable d’imaginer que le constructeur allemand cherche à se positionner sur le segment des super-sportives hybrides très haut de gamme comme il en existe chez Ferrari (849 Testarossa), Aston Martin (Valhalla) ou Lamborghini (Revuelto). L’architecture de la récente Lamborghini Temerario, qui sera peut-être aussi utilisée prochainement sur un nouveau modèle d’Audi, pourrait d’ailleurs constituer une bonne base de travail pour cela. A moins que Porsche ne propose carrément une version moderne de la 928 ? Rendez-vous d’ici la fin de la décennie pour voir quelle forme cette nouvelle sportive haut de gamme Porsche aura prise !