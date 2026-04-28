Cette étrange Porsche tente de rendre hommage à Iron Man

Gunther Werks continue de jouer au savant fou avec ses Porsche 911 Type 993 revisitées. Cette fois, le résultat s’appelle Project Endgame. Un nom grandiloquent pour une Speedster qui marque la fin du programme et qui cache sous sa robe rouge bonbon un flat-six 4l biturbo refroidi par air signé Rothsport. Une artillerie délivrant 850 chevaux aux seules roues arrière via une boîte manuelle. Oui, tout va bien.

Basée sur un châssis de 911 génération 993 renforcé, l’auto troque presque tout le reste contre du carbone afin de revendiquer 1180 kg à sec sur la balance. Suffisant pour en faire la Speedster la plus rapide jamais produite par l’atelier et probablement la plus ostentatoire voire insolite. Car il faut bien parler du thème Iron Man : touches d’or 24 carats et levier serti de pierres façon Infinity Stones sont de la partie. Une idée qui oscille entre hommage assumé et réunion de fans un peu trop enthousiastes. Heureusement, le reste est nettement plus sérieux. L’auto adopte des freins carbone céramique Brembo, des jantes magnésium et un immense aileron lui aussi carbone.

Une nouvelle offre sur-mesure

Ce projet inaugure aussi GWX. Il s’agit de la division sur-mesure permettant aux clients fortunés de transformer leurs caprices en réalité roulante. Le tout s’est déjà montré au salon Air/Water -un show réservé aux 911 transformées- en Californie, avant d’aller trôner dans une galerie.