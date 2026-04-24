Ancien joyau du groupe Volkswagen, Bugatti continue sa route seul sans Porsche

Si Bugatti se situe actuellement au sommet de la hiérarchie des voitures de sport d’exception actuellement, c’est parce qu’un certain Ferdinand Piech avait décidé d’investir des sommes colossales dans la renaissance de la marque de Molsheim à la fin du siècle dernière pour en faire son joyau absolu.

La Bugatti Veyron lancée en 2005 a coûté des milliards au groupe Volkswagen, mais l’ancien homme fort du géant allemand était parvenu à installer cette marque tout en haut de son portefeuille, rivalisant avec les enseignes les plus prestigieuses de la planète. La Veyron était aussi la voiture la plus rapide et la plus puissante du monde à sa sortie et sa remplaçante la Chiron est restée une auto à part sur le marché des automobiles d’exception.

Bugatti et Volkswagen, c’est fini

En 2021, déjà, Bugatti avait commencé à prendre ses distances avec le groupe Volkswagen. La marque s’intégrait alors dans Bugatti-Rimac, une nouvelle coentreprise possédée à 55 % par le bureau d’études et constructeur automobile croate Rimac et à 45 % par Porsche, filiale du groupe Volkswagen. Porsche était d’ailleurs lui-même déjà actionnaire de la société Rimac Group (à la hauteur de 20,6%), permettant de garder des liens forts entre Volkswagen et son ancienne marque.

Mais ça, c’était avant : Rimac vient d’officialiser un important changement au niveau de son actionnariat et de celui de Bugatti-Rimac. HOF Capital, un fonds d’investissement new-yorkais, rachète toutes les parts de Porsche dans Bugatti-Rimac et Rimac Group. On ne connaît pas les détails financiers de cette opération mais techniquement, Volkswagen (dont Porsche) et Bugatti n’ont désormais plus rien à voir. Une vraie page qui se tourne sachant que c’est grâce à l’Allemand que la marque de Molsheim avait réalisé tant de choses sur le marché des sportives d’exception depuis le début du siècle !

De son côté, Porsche explique dans le communiqué officiel de Rimac avoir donné son accord pour la revente de ses parts et vouloir se concentrer sur son coeur de métier. Ce changement d'actionnaires doit être terminé d'ici l'année 2026 et les modalités de ces transactions resteront secrètes.

La Tourbillon sera-t-elle à la hauteur ?

Pour rappel, Bugatti met actuellement les dernières touches à la Tourbillon, une nouvelle supercar hybride de 1 800 chevaux associant un incroyable V16 atmosphérique de 1 000 chevaux à trois moteurs électriques.

Ses livraisons aux clients doivent débuter à la fin de l’année 2026 et tout le monde se demande si elle marquera, comme l’avaient fait avant elle les Veyron et Chiron, l’histoire des supercars les plus élitistes. Financièrement, Rimac et ses nouveaux investisseurs auront-ils les reins aussi solides que Volkswagen qui n’avait pas hésité à perdre beaucoup d’argent pour concevoir la Veyron et commercialiser des technologies à la pointe ?